韓國73歲實力派女星尹汝貞憑電影《農情家園》（Minari）揚威國際，先後在國際影壇上奪下多個演技獎，於日前舉行的第74屆英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA）頒獎禮上獲頒最佳女配角獎，她亦憑電影於下周舉行的奧斯卡頒獎禮獲提名，成為首位韓國演員爭最佳女配角。

要求帶第三者回家

尹汝貞現時名成利就，但她曾為了愛情而放棄事業，她於1974年嫁給現年75歲的音樂才子趙英男，並為對方移居美國，先後誕下兩子。可惜尹汝貞最終因趙英男出軌，對方更要求帶第三者回家，尹汝貞忍無可忍決定離婚，結束13年婚姻。

首日已睇《農情家園》

而趙英男於今日播出的KBS節目《早晨庭院》上提及往事，他說：「我是因為出軌才離婚的，當時的我不理解，我後悔為甚麼丟下孩子不管，現在我感到很抱歉。」而趙英男亦自言《農情家園》上畫後的第一天已第一時間到戲院捧場。

韓藝璃今日飛美

另外，《農情家園》有份入圍爭奧斯卡最佳電影，當中有份主演的韓藝璃將於今日前往美國，而尹汝貞亦於上周二啟程到美國。

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