Gucci+Balenciaga？對！之前盛傳的超級組合，終於登場。Gucci今年慶祝100周年紀念，早前上演重頭戲之一的「Gucci Aria」時裝騷，創意總監Alessandro Michele將Gucci的百年馬術根源、Tom Ford的歲月里程，及他自己和Balenciaga主帥Demna Gvasalia的情誼，一一加入百年大騷中。馬術文化作主軸，結合主帥的奇幻美學世界、old hollywood華麗、Balenciaga招牌線條及街頭風等，破格融合。精采片段太多，發佈會後持續令人回味及發掘各式彩蛋。

Alessandro Michele感性坦言一場百年大騷並不可能說完Gucci的悠長歷史，從中反思、開放、提煉才能的創作靈感：「Gucci對我來說就是一個黑客實驗室，充滿了入侵和變形，一個充滿污染的煉金術工廠，把一切都聯繫在一起。」

增馬術元素

發佈會以15分鐘短片發放，影片中，男模特兒穿上紅色絲絨西裝，進入當年Gucci創辦人Guccio Gucci流連的倫敦Savoy Club，之後燈光一轉，時裝騷開始。這套經典的紅色絲絨，正是來自二十年前、Tom Ford為Gucci創作的經典造型之一。 Gucci百年紀念，馬術元素貫穿全個系列，騎士外套、馬褲、馬靴成為重要剪裁，騎師綵衣的鮮色菱格、間紋裝飾在服裝上，一一出現，以馬鞭做成手把的手袋、馬帽變身的3D手袋等，令人驚喜。復古經典的GG print大衣、100字樣cap帽，一一向百周年紀念致敬。

今次破天荒和同屬Kering旗下的Balenciaga合作，Alessandro Michele講明這個不是聯乘系列，而是自己hack入Balenciaga創意大腦的hacking lab之作。Gucci+Balenciaga的超現實組合，絕不單只是在logo上互相出現，而是更多cutting 、pattern、風格的相互入侵：Balenciaga招牌巨膊西裝、hourglass剪裁套裝，加入GG Logo。

文化大熔爐

而Gucci珠片西裝、Gucci花朵套裝或GG logo print又貼上Balenciaga字樣。Alessandro Michele主張風格文化大熔爐，新裝也有Tom Ford主理Gucci期間的性感及80、90年代奢華，以及各類蕾絲、閃石corset搭配showgirls式夢幻毛毛褲等。

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