資深演員廖啟智上月28日病逝，終年67歲。太太陳敏兒與兒子文哲、文信今天於尖沙嘴聖安德烈堂為智叔舉行安息禮，智叔人緣甚廣，一眾生前的圈中好友前來作最後道別。

智叔的安息禮現場，有小冊子派發給到場親友，小冊子的封面是智叔在山林中跑步的背影，陽光映照在樹木下，智叔完成一場漂亮的人生短跑。小冊子上一張印有智叔的照片下，寫有摘自廖啟智2008年多倫多演出舞台劇《相約星期二》的一句台詞：「如果你此人生，將其他人擺喺首位，不斷製造美好回憶，奉獻自己，咁就算你死咗，你都唔係真係離開，你仍然活喺每一個你曾經感動過嘅人心裏面......」

小冊子亦印了一篇以「人生短跑」為題的生平，以及智叔對演戲感興趣的起源，「廖啟智在徙置區長大，一家十口的蝸居，因著家中有一部優惠得來的電視接而成為街坊的小型電影院。每天收看粵語長片，孕育了他對戲劇的興趣，而跟他同齡的馮寶寶的精湛演技，更燃點了他想演戲的一團火。中學畢業後，他就朝着這個人生目標進發，加入了清水灣電影製片廠的錄音室工作，夢想藉此接觸導演而得到演戲的機會；但他多番毛遂自薦和試鏡都無功而還。後來轉往香港電台做攝影助理，繼續等待轉戰幕前的一天。同時，他投考TVB第六期藝員訓練班，本是胸有成竹，結果又不被取錄。連番被拒，他卻屢敗屢戰，終於考入了第八期訓練班，開展了他的演藝事業。由於經歷多番挫折，令他有一顆同理心去幫助熱愛戲劇的年輕人，他不計較片酬，也不計算團隊的經驗和劇本的勝算，只是單純地想陪伴年青人為夢想起跑。處於殖民地時代，他在愛國學校讀書，無可避免經歷不公平待遇和歧視，也就建立了他要尊重差異和待人平等的信念。1984年，他有機會參與中港首次合拍電視《廣東鐵橋三》，TVB監製要求大陸演員刮光頭去做清裝造型；但香港演員則可豁免剃頭，他十分抗拒這種不平等的特權，於是逕自把自己的頭髮刮光。每次回國拍攝，他都會爭取入住大陸工作人員住的賓館，跟他們一起吃飯盒，用行動去表達尊重生而平等的每一人。他從來不稱群眾演員為茄哩啡，他認為每一個參與演出的都該被尊稱為演員。」

智叔生於草根 盡力造福社會

文中也提到生於草根階層的智叔關心基層，對香港住屋問題的關注，「他出生於草根階層，所以能理解並關懷基層的困苦。他最愛的電影是《籠民》，因為電影提出了社會問題；諷刺的是，三十年過去了，香港社會越見富裕；基層住屋問題卻變得更差。他說：「劏房是香港人的恥辱！」過去兩年，香港經歷了經濟困局，作為業主，他減租、免租，與大家共渡時艱。他說錢不要賺得太盡，因為樓價越高就會越多人難以安居，他感覺捱更抵夜拍戲賺的錢比賣樓獲利來得更心安理得。位卑未敢忘憂國，他雖是一介小演員，仍願盡杯水車薪之綿力去造福社會。他演藝工作量之多及涉獵範疇之廣，可說是前無古人，後無來者。他一共拍了電影92部，電視劇110部，舞台劇21齣，在綜藝節目中演趣劇、唱歌、跳舞、默戲、雜技、主持，教學超過十年......全部濃縮在他四十年的演藝生涯中。他的人生仿如一場短跑，一直全力以赴，拼盡所能，直到最後的日子，仍是盡心竭力去完成做病人的每一個任務。生榮死哀，來自不同地域、不同宗教、不同政見的各界人士，紛紛對他緬懷表揚。啟智這場人生短距，輸在起跑線，贏在終點時。」

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