日本國民組合嵐的40歲隊長大野智，去年被爆與一名單親媽媽A小姐發展地下情長達六年，當時報道指大野智打算跟女友結婚，戀情亦成了嵐解體的導火線，日媒曾公開兩人的親密合照，當外界還以為大野智榮升後父之際。最近有消息指二人已分手收場，30歲的A小姐還搭上大野智前師弟、36歲的關8舊將錦戶亮。

大野智現正處於休業狀態，有報道指他已開個人公司，密謀離巢後另起爐灶，不排除今後以個人姿態獨立發展。今日出版的《女性自身》報道，跟A小姐分手的大野智原來亦有着落，日前發現他與一名圈外新歡同遊京都，大野今次重遊舊地特別帶女友到相熟旅館享受二人世界，大野智被拍得手搭女友腰間，態度親暱。大野智9年前曾在電視節目上談到適婚年齡，正正就是40歲，令人懷疑他跟新任女友隨時拉埋天窗。

另一邊廂，有關A小姐的是非近期亦相繼流出，一名與她相熟的YouTuber日前爆料，公開大野智與A小姐的沒打格甜蜜照片，使她的廬山真面目及身份全面曝光。A小姐本名叫真理惠，年約30歲，比大野智年輕10載，指她早在前年1月已跟大野智分手，但她上月初又在網上開live談起大野智，引起嵐的fans很大迴響，直指有人想借大野智來博上位，更有嵐fans公開疑似是A小姐的殘爆吸煙截圖。

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