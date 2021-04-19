吳鎮宇、謝君豪及李麗珍主演，新晉導演李駿碩執導的電影《濁水漂流》，將於6月在港上映。鎮宇在戲中飾演曾吸毒入獄的露宿者，電影去年12月底釋出首段預告片，鎮宇一句：「香港把X。」當時被喻為港人心聲。《濁》片昨日公開最新預告，鎮宇再度變身金句王，怒吼：「政府做X錯嘢就要道歉呀！」再惹關注。

《濁》片故事源於2012年通州街清場行動，講述一班於深水埗天橋底下聚居的露宿者，長時期被社會忽視及邊緣化，在狹縫中生存，同時希望為自己爭取一絲尊嚴與公義。電影昨日推出的最新預告，甫開始鎮宇就拋下金句：「深水埗係窮人住嘅地方，起咗咁多貴樓，啲窮人住邊度呀？」講出現今香港境況，亦為故事作引子。

「差人做嘢唔使你教」

隨後食環署及警察清場，丟棄露宿者的家當，鎮宇再發揮本色並說：「丟晒啲嘢話係垃圾，我哋夠係垃圾啦，丟埋我哋吖？」警察之後大叫說：「差人做嘢唔使你教！」面對蔡思韵飾演的社工，鎮宇霸氣表示：「我知你唔係奉旨要幫我，我都唔係奉旨要受你幫㗎！」不過講到最搶戲的對白，莫過於鎮宇在預告片最後爆出：「政府做X錯嘢就要道歉呀！𠵱家老同好好恰呀？」

今次是鎮宇首度演露宿者，他說：「一件連街友都好憤怒嘅真人真事，劇本上嘅唔開心場面，喺拍攝當下令我越諗越嬲，加上飲咗酒，就係火上加油，令我更入戲。」作為演員，鎮宇認為應該參與的題材就不推辭去演出，不要讓港產片獨沽一味。

謝君豪年老造型搶戲

除了鎮宇外，《濁》片集合蔡思韵、謝君豪、朱栢康及寶珮如等好戲之人演出，謝君豪及朱栢康更配以老邁造型亮相，演活在社會底層遭欺凌及無依無靠的露宿者，其中謝君豪更獲網民大讚比鎮宇更搶戲，又留言：「唔該直接頒最佳男配角畀謝君豪。」

《濁》片日前入圍第45屆香港國際電影節「火鳥大獎」競賽單元，去年底更成為今年荷蘭鹿特丹國際影展（IFFR）「大銀幕」競賽單元中的唯一港產片。IFFR簡介指《濁》片拍攝時期為前年街頭抗爭期間：「雖然電影中沒有出現相關畫面，但的確對電影有一定影響。」導演李駿碩當時表示簡介是由IFFR撰寫，不過他也指：「我很清楚這部電影有這樣的模樣，是因為在那段時間（反修例運動期間）拍攝。」