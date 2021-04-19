台灣女團S.H.E的陳嘉樺（Ella）和馬志翔主演的電影《聽見歌 再唱》上周五上映，Ella的經理人公司「勁樺娛樂」特別在台北一間戲院包場招待工作人員、親友觀賞，Ella的好姊妹任家萱（Selina）、田馥甄（Hebe），以及光良、「王子」邱勝翊等圈中好友齊齊出席撐場，而Selina的爸媽也有現身，可見Ella人緣好，S.H.E.亦難得公開合體。

Selina人氣最高

當晚電影散場時，身穿全黑便裝、戴黑色口罩的Hebe先行離開，留下Selina和Ella傾個不停，Ella老公賴斯翔抱着兒子勁寶在旁，但勁寶似乎勁黐媽媽，一直伸手要媽媽抱，最後Ella和Selina擁抱道別，抱起兒子和家人離開。勁寶上車後興奮地看着車外人群，並與Ella的助手道別，可愛有禮。而大批粉絲圍着Selina爭相拍照，相對另外兩位好姊妹，Selina人氣高出一截，而她的父母就靜靜地等女兒做完「粉絲服務」後，一家三口一起坐車離開。

Ella之後在Ig表示看到很多好朋友、工作夥伴很感動，她說︰「謝謝你們又再次給我滿滿的鼓勵和支持，在一個大廳裏聽到你們的笑聲和抽衞生紙的聲音，就是最真實的回饋。」Selina則爆料因為電影太感人：「我爸忍不住落下幾滴老淚。」而媽媽就對Selina說：「你以前不也是合唱團的。」顯然對電影很有共鳴。《聽見歌 再唱》上映三天，票房已破千萬元台幣（約250萬港元）。

私下常約行山

雖然S.H.E三姊妹已單飛發展，但20年感情深厚，私下常聚首，熱愛爬山的她們還與同好組成「山友會」，一起登高。今年9月11日是S.H.E成軍20周年的日子，粉絲很期待三人的合體計劃，Hebe透露「凡事皆有可能」，但Selina受訪時卻說：「目前沒有。」