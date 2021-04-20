資深藝人黃樹棠（求叔）在本月十日因肺癌病逝，終年77歲，其任職配音的兒子黃榮璋（章魚）將於下月5日在世界殯儀館為亡父設靈，並設公祭讓大家跟棠哥道別。棠哥雖走了十天，但章魚仍未釋懷，今日凌晨章魚在社交網撰文念親恩。

章魚一字一淚悼亡父：「唔知點解對眼好似閂唔到個水喉，我好似一路記返起晒以前好開心嘅記憶，佢哋由細開始就好錫我，阿媽唯一一次揸住衣架想打我，追追吓都會變成一齊大笑，好開心咁冇咗件事，阿爸係一個武功高強嘅人，佢實打過我？對唔住，係無！佢兩個錫到我燶....而家兩個都唔喺度喇！媽媽嘅事好不容易先可以放下....佢哋不約而同地喺走前都有提及離婚嘅事，對我嘅影響係最大，有點點對我抱歉！」

棠哥於1982年與女友胡桂蘭結婚，胡桂蘭是棠哥的音樂老師，細他5年，棠哥跟她學唱歌結緣，在情路上受過幾次傷害的棠哥，曾有不想結婚的念頭，直至遇上太太，才改寫一生，兩人婚後翌年生下兒子，組織幸福之家，2005年胡桂蘭因癌病離世。棠哥一直沒向傳媒公告離婚消息，直至他死後，章魚懷念亡父亡母對他的愛，才透露父母在他童年時期早已離婚了，並為令兒子在破碎家庭長大而深感內疚。

父母離婚後，棠哥和章魚相依為命父子情深，在單親家庭長大的章魚安慰亡父亡母，「但係因為咁，我先有一個不一樣嘅童年，我而家想同你哋講，你哋對我好好，唔需要內疚，我一樣都係幸福的！你哋兩個都係我最重要嘅人！教識我好多做人嘅道理，近呢十幾年我都同我爸相依為命，似兩兄弟多過父子，你冇錢有我頂住，我冇錢有你頂住，出生入死，雖然拗撬一定有，但係父子冇隔夜仇，引用阿爸近年每日都會講嘅一句，我永遠都會記喺心，人唔需要貪心，要知足，『簡簡單單又一餐』便足夠了！我好掛住你呀！爸爸！」

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