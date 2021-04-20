韓國人氣劇《山茶花開時》的31歲姜河那早前忽然爆出是非，遭YouTuber資深記者金龍浩（音譯）爆料，指他現時所屬事務所老闆為人有問題，勸姜河那帶眼識人。而姜河那就懶理金龍浩的爆料，近日更孖《山茶花開時》的11歲拍檔金康勳重聚。

母親係姜河那fans

姜河那和金康勳近日孖住出演MBC節目《Radio Star》，該集節目將於明日播出。在節目內，金康勳的目標是「誘發媽媽的微笑」，事關他的母親正正是姜河那的fans。金康勳在《山茶花開時》飾演孔孝真的兒子，而姜河那因為和孔孝真發展成戀人，所以順理成章就成為金康勳的「後父」，姜河那在節目內亦大讚金康勳的演技，令觀眾十分期待二人在節目內的化學反應。

提女友「無可奉告」

金康勳年僅4歲時就以童星身份出演綜藝節目，他更自爆因為出道初期太漂亮關係，一度令人誤會他在《陽光先生》中飾演金泰璃的童年，而非李秉憲的童年，令現場嘉賓爆笑不已。而6月就12歲的金康勳亦透露目前身高比拍攝《山茶花開時》時長高了7cm，現時身高約1.59米，他亦有公開和姜河那的合照，可見他的高度已差不多接近姜河那的耳仔，身形顯得十分修長。提及女友問題時，曾自爆拍拖的金康勳似乎成熟不少，竟然以「無可奉告」來回答，展現了迅速成長的一面。

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