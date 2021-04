Marvel首部以華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),昨日釋出2分鐘的預告,引起網民熱議,尤其今年58歲、演尚氣父親文武的梁朝偉,比起今年32歲演主角尚氣的加拿大華裔演員劉思慕(Simu Liu)更帥氣。

據台灣《蘋果新聞網》報道,有網民指劉思慕,與年輕時的國家主席習近平撞樣,網民更謂︰「《尚氣》男主角到底怎麼選的。」還提議不如將電影譯名改為《少年習近平》,或是《少年維尼傳》。早在前年8月,劉思慕出線演出《尚氣》時,已遭網民砲轟「醜樣」,在預告曝光後,有網民評論「主角路人臉」,有網民疑問為何找一個「活像挑高版本的習近平」來演呢?質疑劇組選角的眼光。

至於同日曝光的海報,劉思慕緊握雙拳的姿態及背景有十環的設計,被網民批評如「老翻」,甚至以為是被惡搞的海報,還指有「強烈的某強國味」。連一些Marvel迷都直言「一點也不吸引」,甚至謂「第一次睇英雄片撐奸角」、「想主角首集就死」,網民強烈要求可否推出一張梁朝偉的海報。

其實自《尚氣》要開拍以來,已引來不少「辱華」的爭議。原本戲名叫《上氣》,故事講述「上氣」得知父親「滿大人」是壞人,而決心對抗。可是「滿大人」一角引來大陸網民不滿,指其角色原型是英國小說家筆下的傅滿州,而他是一名大反派是「史上最邪惡的亞洲人」,因此被指「辱華」,最後劇組要將戲名進行修改。

