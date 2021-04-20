周國賢主演、樂隊ToNick主音趙善恆自導自演的港產片《一秒拳王》，自農曆年戲院重開至今，截至昨日上映超過40日，累計票房超過1,556萬元，暫時成為今年最賣座港片。同期不乏中外大片上映，對於《一秒》依然獲眾多港片迷支持，周國賢同趙善恆直言深受感動。

自2月戲院重開後，中外猛片一湧而出《拆彈專家2》、《神奇女俠》等，到近日動漫《Stand By Me多啦A夢 2》、朴寶劍及孔劉主演的《複製人徐福》、由電玩改編電影《真人快打》（Mortal Kombat）、《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla Vs Kong）陸續上映，《一秒》的票房依然穩定。此片昨日單日仍有7.4萬元票房，而最賣座的《徐福》為17.4萬元，而《一秒》又是香港電影評論學會的推薦電影之一。

周國賢笑言在戲中被泰國演員查朗打傷亦算有價值，他說︰「電影開畫以嚟，一直都只係單向去感謝每一位入場觀眾，原來同時間電影都一直鼓勵同感動緊我。」他表示不單止謝票的時候，就算偷偷入場睇第6、7次時，那份熱血仍然存在。至於導演趙善恆表示口碑對電影很重要，他亦被多次入場的觀眾感動︰「一套本土電影能做到呢個成績，喺對本土製作團隊一個好大鼓舞。我希望能繼續拍攝更多電影，亦希望大家能繼續支持香港本土電影。」趙善恆補充電影上映已步入第六個星期，《一秒》能走得多遠、創出記錄或成績，就靠觀眾們口耳相傳。

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