資深演員「智叔」廖啟智在上月28日不敵癌魔，終年66歲。太太陳敏兒今日跟兩位兒子在尖沙嘴聖安德烈堂為智叔舉行安息禮，弔唁時段為下午1點半至2點15分，儀式將在下午兩點半進行，一眾親朋好友可以在直播頻道同步追思，於紀念網頁上發文悼念。

聖安德烈堂門外早已有不少傳媒守候， 家人先接智叔靈柩送上靈車，由遺孀陳敏兒同兩個仔護送，下午1點15分左右到達， 見車上後排有4人，陳敏儀坐最左。在12點半，香港電影工作者總會發言人兼智叔好友田雞現身，問到家屬有否要求總會有甚麼配合？田雞說：「佢哋要求簡單，冇乜特別要求話要做乜嘢，因為家屬都想交畀兩個仔揸主意，所以由佢哋安排同處理。」田雞又指會按照教會儀式進行，敏兒和兩個仔已到場打點：「敏兒嘅心情OK，好堅強，我未知安息禮會有啲乜嘢安排，但係應該會播影片分享啲智叔生前嘅點滴。」

其後錢嘉樂、詩歌班的成員張崇德、劉美娟、 鄺文珣、王祖藍、杜燕歌和蔣志光等人陸續到場。黎耀祥、林小明、金港城、陳善之、黎明、林超賢、吳鎮宇夫婦、錢嘉樂夫婦、李鑾輝羅玉英、王維基、譚耀文、楊千樺丁子高、香港電台、鄭裕玲、郭富城小美、楊受成、張智霖、袁詠儀、 tvb、劉青雲、郭藹明等人送上花牌。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！