曾志偉、張智霖（Chilam）、陳家樂、張繼聰、陳瀅、蘇麗珊、張達明與方力申等，今晚於九龍灣出席10間電影公司聯合製作的抗疫電影《總是有愛在隔離》首映禮。未知是否為迴避記者追問近日有關TVB的連串是非，曾志偉到場主持儀式後，透過公關表示不接受訪問，而他在台上致辭，感謝10間電影公司的支持、演員義務演出與幕後的幫助，又笑言尤其多謝黃百鳴一口答應合作，又全家總動員幫助，志偉儀式後便離開。

今晚出席首映禮的陳家樂，對於日前有報道指他背女友連詩雅，跟前港姐黃嘉雯撻着，他連聲否認：「嗰個讀者好無聊，其實事發幾日前，佢已經喺社交網留言攻擊我，然後又向我啲粉絲埋手。我唔想中佢計，所以冇理，唔想畀機會佢。最緊要係大家知乜事，得啖笑，佢要零分重作。」他又向連詩雅派定心丸：「我而家感情生活隱定，會努力工作。」提到他在社交網發文澄清，獲連詩雅like：「唔好講邊個like邊個，朋友支持就得。」

張智霖見到囡囡「寧舍狼」

Chilam今晚出席首映時表示鎖骨發炎，曾想過缺席首映禮，「因為呢幾日發覺鎖骨發炎，隻手舉起都痛，我仲諗緊係咪50肩，睇過醫生之後本來都叫我休息，但係因為呢部電影太有意義，所以都頂硬上，希望將正面嘅訊息傳送畀更多人。」Chilam在戲中跟谷祖琳的女兒有對手戲，她說：「見到啲囡囡我『寧舍狼』，覺得特別好玩， 真係好得意。」問他有否諗過再追個女？ 他堅定說：「冇乜可能啦，始終生兒育女都要同時間競賽。」

陳瀅被勒令10日內減10磅

另一有份演出的陳瀅去年尾到溫哥華探望家人，回港後便接拍《總》片，她笑言每次回加國後必定暴肥，相信拍這電影時是最肥狀態，她又謂下星期將開拍新古裝劇，導演嫌她太臃腫，勒令減肥，她說：「噚日試咗造型，我係演一個女將軍，啲衫10層厚，首先就好熱啦，導演睇完覺得好臃腫，要我減多10磅，喺10日內要減10磅，而家1日已經減到1.5磅。」她指自己會控制飲食，要食得清淡。

提到《總》片，是她與張繼聰繼合作《四個女仔三個BAR》，6年多後再度合作，她開心說：「阿聰係我偶像，就好似我一個大哥哥，我嘅公事同私事都會打畀佢傾，佢會同我討論問題，佢會畀好多好好嘅意見，所以今次呢部戲我好期待。」問她會否問有關男朋友的意見？陳瀅笑說：「又冇，呢啲問返女仔好啲，我問佢嘅多數關於工作。」

蘇麗珊演控制狂

另外，蘇麗珊在片中與陸永飾演夫婦，角色是一個控制狂，問到蘇麗珊現實中會否經常控制男友？她笑言：「我自己就唔覺囉，但係佢就話我係，我覺得佢都係，其實拍拖都係雙向嘅。」蘇麗珊又自爆男友身邊女性朋友多，自己經常打翻醋酲，她說：「其實男友都有介紹佢啲女性朋友畀我認識，我都有介紹我啲朋友畀佢，夾埋都有30個左右，我有諗過幫雙方嘅朋友拉紅線做媒人，不過到而家都未成事。」

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