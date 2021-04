梁朝偉、陳法拉及楊紫瓊等主演的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),原定今年2月上映,因早前受澳洲拍攝場地的山林大火和疫情影響,現暫定至9月上映。官方前晚公開一段約兩分鐘的前導預告,略略講述梁朝偉及主角劉思慕的父子情仇等。

陳法拉隱身出戰

在新片預告中,由梁朝偉以其反派角色「文武」身份,以英語旁白交代劉思慕飾演的尚氣成長背景,長大後的尚氣為阻止邪惡勢力蔓延,決定揭開「十環幫」秘密及面對千絲萬縷、錯綜複雜的父子關係。片中有偉仔身穿白色中山裝及古裝等多個造型,其中偉仔的西裝造型更戴上「鐵線拳金剛圈」,還有其古代長髮造型等,眼神凌厲的偉仔,顯得霸氣十足。而身為主角的劉思慕就大騷六塊腹肌和拳腳功夫,並有一段公路飛車的場面,驚險萬分。片中有些神秘角色隱藏容貌,有份參演的楊紫瓊甚至「失蹤」,而陳法拉昨日就在社交網轉載預告片,並以英語留言:「我藏起來了!」網民估計陳法拉就是其中一幕古裝打鬥戲的女演員。

預告片曝光後,不少網民大讚偉仔無論聲音演繹和氣勢都力壓男主角,大讚︰「梁朝偉太帥」、「好有型!」有人更寸爆留言︰「睇條片梁朝偉似主角多啲。」反而,網民就不滿主角劉思慕的造型太平凡,有網友踩他「主角路人臉」,更有指他樣子似韓國人,甚至似中國國家主席習近平,並留言︰「《尚氣》男主角到底怎麼選的。」其實,現年32歲的劉思慕出生於哈爾濱,五歲隨父母移民至加拿大,畢業於加拿大西安大略大學商學院。2012年他憑參演電視劇入行,多年來最為人熟悉是演出長壽劇《金家便利店》(Kim’s Convenience),之前在電影中當閒角居多,他前年8月入選《尚氣》時已曾遭炮轟「醜到失敗」。

金球影后女主角

除了偉仔、楊紫瓊及陳法拉外,《尚氣》是Marvel首齣以華人擔正的超級英雄片,當中還有女主角Awkwafina,她是美籍中韓混血兒,2020年憑催淚片《別告訴她》(The Farewell)奪得金球獎音樂/喜劇組最佳女主角,成為首位亞裔金球影后。

另外,在預告片中,也看到33歲內地女星張夢兒身影,據悉,她在片中飾演梁朝偉的女兒,與尚氣關係疏離。而她來頭亦不少,曾於2009年從南京藝術學院畢業後,參加內地選秀節目《快樂女聲》中途退賽,曾留學英國倫敦讀碩士,早前更獲導演德斯汀丹尼爾克雷頓(Destin Daniel Cretton)在Ig公開片場花絮照作隆重介紹,相信她在荷李活影圈上位指日可待。