美國名牌Michael Kors今年創立四十周年紀念，品牌前晚以直播短片形式發佈2021秋冬，同時是四十周年紀念騷。創辨人兼設計師Michael Kors以百老滙為主題，先請來一眾荷里活好友如：Billy Porter、Bette Midler、Rosario Dawson、Debra Messing等，在傳奇劇院區Sardi’s餐廳拍攝分享。

之後，場景移到戶外舒伯特劇院和45街一帶，百老匯在疫情下深受影響封館多時，Michael Kors坦言「劇院是紐約市的心跳和脈搏，對我而言，它是無限的靈感源泉，百老匯的衰敗令人心碎。 」在格林美入圍歌手Rufus Wainwright演唱《City Light》、《New York State of Mind》 名曲中，星光熠熠、橫跨多個年代、不同國籍的名模逐一登場：超模Helena Christensen、Shalom Harlow、Carolyn Murphy、蘇丹裔英籍超模Alek Wek，代表着新世代美學的大碼名模Ashley Graham，以及品牌代言人Bella Hadid等， 變身華麗、優雅的大都會女郎。

非常Michael Kors格調的帥氣又女性化的套裝、絲質上衣黑西褲與白色褸、駝色或灰調的tone on tone 裙子套裝組合、鮮紅漆皮大衣與紅色樽領針織裙等，裙子比前略短，加入高衩、cutout等新意念，注入活力亦優雅的性感氣息，如同一幕幕過去４０年的精華版。設計師最拿手奢華與簡約的平衡，豐富的質料、圖案、光感，結合簡單永恒的剪裁，摩登自信。斑馬紋西裝及豹紋大衣搭配連身裙、格紋、蕾絲褲裝等。 Michael Kors說道：「對於40周年系列的設計理念，我腦海中浮現的是午夜於繁華都市盛裝出行的樂趣。讓人充滿自信、魅力與樂觀。 」

晚裝系列全是經典的珠片長袖連身裙，閃亮光芒。最後由黑珍珠Naomi Campbell壓軸出場，所有人在劇場的台下會合，向台上的Michael Kors致以熱烈掌聲，完成夢幻之夜。

此外，Marni春夏季以中國少數民族苗族為靈感及合作單位，推出Marni Miao Capsule 系列。創意總監Francesco Risso將苗族的民族美學文化及傳統工藝，如：編織工、刺繡和靛藍染色工藝等，加入西方追求速效的成衣理念及剪裁上，設計出方格拼貼恤衫、花與蝶刺繡長靴等充滿民族色的小系列。

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