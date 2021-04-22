曾出演人氣韓劇《復活》、《豪傑春香》及育兒節目《超人回來了》的47歲男星嚴泰雄，2016年因為捲入召妓性醜聞，令原本擁有幸福家庭的他形象跌至谷底，同時醜聞更令當時懷孕的芭蕾舞演員妻子尹慧珍大受打擊，當時懷孕5個月的第二胎亦因而流產，事後尹慧珍亦選擇原諒嚴泰雄。已全面退出幕前的嚴泰雄鮮有消息，平日都是因為妻女關係才成為媒體報道，或是低調「現身」其妻經營的YouTube頻道。

驚喜慶祝生日

近日嚴泰雄一家三口就進行了露營車旅行，尹慧珍亦於前日公開幕後故事，當中他們在露營車過夜後第二日早上，尹慧珍和女兒智蘊聊天說：「明天是爸爸的生日，既然來了，就做蛋糕給他吧。」雖然嚴泰雄就未有亮相，但其聲音就有出現在片段內，他獲妻女慶祝生日表現得相當幸福。而尹慧珍更向女兒大爆趣事：「這兒風一吹，就會散發一陣屎的味道？導演來到爸爸（嚴泰雄）那裏後，聞到了肥料的味道，爸爸不知道這附近撒了肥料，就問人：『 這人怎麼會有這麼大的味道』。爸爸第一次見到導演，心裏想以為味道是從導演那裏傳來的，因為不好意思，爸爸一直忍着，但是到我說：『 有屎的味道，我就那麼直接地說出來（對不起）』 。」

對此，嚴泰雄表示：「因為味道太重，所以再往旁邊走，但因為風吹起了，所以又臭了。」尹慧珍笑不停說：「我們一直說有味道，爸爸就覺得對不起導演，所以說：『 他們忍着，怎樣能說有味道呢？』我們上去之後，還以為是肥料的味道呢？」嚴泰雄即補充說：「但是那個味道真的是從人身上第一次聞到的味道。」

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