四個本地YouTube頻道「試當真」、「啱Channel」、「熊仔頭」及「小薯茄」昨晚首次舉行四台聯播，四台演員以大兜亂形式製作四條影片，分別是「啱Channel」的《妙手神醫》、「試當真」的《Channel需要s》、「小薯茄」的《今晚冇片睇》和「熊仔頭」的《我們的YouTube》，截止今日下午約1時，四條影片的總收看人次已超過76萬。

雖然網民對四台聯live給予負評居多，認為他們太多爆肚及inside joke，但亦有不少網民認為始終是首次，應鼓勵四台繼續做下去：「人哋又唔係成日做live，今次可能都正式第一次做，比啲鼓勵人啦 。」、「肯試就贏㗎啦，加油呀。」、「YouTube 係拍片，而家係做live。加上佢哋本身都少做呢類節目，大家真係畀多啲鼓勵佢哋啦，唔好因為一次嘅出事就咁快下定論，我哋要畀多啲支持佢哋。」直播內容雖然未能滿足網民要求，但影片獲大量好評，不少網民期待四台可以繼續合作。

牽頭人之一的游學修，今日在facebook以五點回應網民。他解釋四台對於首次合作的影片都小心翼翼，因為選擇最簡單的「交換演員」，游學修寫道：「因為是首次Crossover，大家都以『孵蛋』的態度去面對，小心翼翼。大家曾有想過，『共同主題』、『扮其他Channel風格拍片』、『合寫一個故事』，最後還是先選擇了最簡單的方式連結：交換演員。因為大家都認同：首次合作，不搞砸已經成功。 」對於令大家在觀感或期望上有落差，他請大家體諒。

游學修指「Tommy（啱Channel主創）的爽快、高Ling（小薯茄主創）的謹慎、熊仔頭（FHProductionHK主創）的熊熊烈火，都令我由衷敬佩。如果以學校小組Project比喻，其實高Ling先係Leader。」其中在「熊仔頭」《我們的YouTube》中，游學修表示擔心外界以為他們是游家軍，他在文中解釋「X家軍係佢問我，唔係我自己提！仆街仔 」熊仔頭在片中亦表示要以影片打全世界，游學修笑指對方「黐Ｘ線」。

大批網民即留言表示支持，期待四台再次合作，有網民希望他們最終能拍攝電影，有人甚至留言：「你咪係香港電影界嘅The One, Neo（游英文名） 」、「香港是屬於你們年青人 」及「香港久違嘅有心人 」等，認為影片內容雖然未算非常出色，但新鮮感十足，亦對四個本地Channel的合作表示鼓勵，希望日後加入更多不同頻道。

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