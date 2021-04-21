韓國60歲名導洪尚秀曾先後獲得多個國際獎項，今日韓媒報道，其胞兄3個月來行蹤不明，目前警方正在調查。根據韓媒《江原日報》今日報道說：「平昌警署已經對電影導演洪尚秀的親哥哥進行了3個月行蹤不明的調查。」

平昌警署接手調查

據相關媒體報道，洪某（約70歲）的女兒今年1月28日向首爾鷺樑鎮警署報案稱：「父親已經幾天沒有聯繫了。」而本身洪某居住於平昌郡芳林面芳林三里，手機最後發出的訊號亦確認在平昌，因此平昌警署接手調查事件，目前已經進行了3個月的行蹤調查。警方認為事件只是單純的失蹤報案，加上未有明顯的信用卡和電話使用數據，因而也傾向調查是否與暴力事件有關連。

與金敏喜發展不倫戀

洪尚秀於上月舉行的第71屆柏林影展上獲得最佳劇本，亦曾憑《出走的女人》獲頒柏林影展最佳導演銀熊獎，不過他最為人認識是他和39歲女星金敏喜發展不倫戀，洪尚秀為她更拋妻棄女，令二人在韓國形象大受影響。

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