香港特首林鄭月娥被指離地，早在2017年落區宣傳不懂用八達通搭地鐵出閘，同時不知道便利店沒廁紙賣的往事中，表露無遺。「真係唔識唔係扮」的林鄭月娥，在facebook呼籲香港年輕人到海南島就業同創業，享受「港人喜愛的海南雞飯」後。引發網民討論，杜汶澤同陳沛然醫生，先後發文揶揄恥笑。

林鄭月娥目前正在海南島出席博鰲亞洲論壇，她在FB講述行程，不忘推介海南這地方宜人，又話：「香港是海南的重要外資來源地，我們不難找到在香港和海南都有業務的企業為青年提供就業機會。我希望很快見到香港青年到海南實習、就業、創業，享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯！」姑勿論香港是否屬於「外資」，但海南島出名海南雞飯，確是聞所未聞，相信概念是來自「有邊讀邊」。身在台灣的杜汶澤即時撥亂反正，在FB開帖話「X：勃起而軟，大而無當，應起而不起為之X。X婆的X。海南雞飯，其實係馬來西亞嘅……」。指出「海南」所指是南洋一帶，而並非海南島。

陶傑作為文人及名嘴，抽水的境界含蓄而不失儒雅，他先提到「香港腳」及「揚州炒飯」，之後再呼籲海南島政府應創先「將海南雞飯在聯合國登記文化遺產專利呢」。立法會議員的陳沛然醫生亦不慍不火，在FB貼了一段去年9月的網誌，當時他介紹旺角熟食中心，一檔出名的泰式無骨海南雞飯。又話「海南雞飯來自海南，揚州炒飯來自揚州，福建炒飯來自福建，廈門炒米來自廈門，上海粗炒來自上海，葡國雞飯來自葡國，瑞士雞翼來自瑞士。明白了麼？」極盡諷刺又不失幽默。

另外，Ben Sir歐陽偉豪亦沒有閒着，發揮見縫插針本色，話「各位衰鬼：不如我哋諗諗計。既然去海南島係去食海南雞飯，咁Ben Sir『睇肉堂』就去睇紅肉、白肉同人肉，雌雄男女都睇，人物動物都睇，肉球肉臀都睇。大家點睇？」

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