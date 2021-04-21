韓國女天團BLACKPINK時尚力量勢不可擋，Jennie、Rosé、Lisa和Jisoo（智秀）在時裝版圖上，各据山頭，包下：CHANEL、 YSL 、CELINE及Dior。珠寶鐘錶上，亦包抄各大名牌。 剛推出個人作的Rosé，昨日正式成為美國珠寶名牌TIFFANY & Co.的全球代言人！

一頭金粉紅長髮的Rosé，在宣傳照上穿黑裙、白色套裝演繹HardWear系列，一時眼神凌厲，一時張開性感紅唇，相當多變化，值得留意，這個系列之前的廣告女主角是Lady Gaga，可見Rosé加入的地位極高。Rosé對此次與品牌間的合作表示︰「我非常喜歡佩戴TIFFANY珠寶，和伴我成長的經典品牌合作對我來講，意義非凡。」其實，翻查她的個人IG，已發現其中一條球形金鍊出鏡率極高。

其它成員和珠寶大牌亦自然各有其主，Lisa坐鎮BVLGARI品牌大使，近日就連環為代言的CELINE騷出新季手袋，以及晒她的貓咪寶貝。 Jennie則屬CHANEL珠寶腕錶之友，Jisoo和Cartier合作多次，相信不久都會成為大使。

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