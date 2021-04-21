資深武俠片演員陳觀泰（泰哥）、張建聲、楊詩敏（蝦頭）與楊柳青等，今日於清水灣片場為電影《神經大俠》（暫名）主持開鏡探班。現年75歲、久未露面的泰哥精神抖擻，原來他早年已移居中山，過半隱居的生活，問到他為何出山？他說：「因為導演Ken哥好懷念以前嘅動作片，想盡辦法搵我，我覺得劇本好真實，講一個過氣嘅武打演員，唔係6、70歲就一定老人癡呆，精神狀態喺戲入面表露無遺。」泰哥指戲中有不少打鬥場面，比起當年有血有汗，這次拍攝有如吃菜般簡單。

患上「紅血球白血球失衡」

泰哥透露向來有游水運動健身，不過去年初驚覺患上「紅血球白血球失衡」，他說：「曾經轉食素食，體重下降咗，朋友見我瘦咗好多，檢查之後發現紅血球白血球指數差好遠，即刻要入院輸咗兩袋血，而家要長期食藥打針控制，呢個係無形嘅暗病，而家飲食回復返正常，仲想增多20磅。」問到太太有來港照顧嗎？他說：「冇，唔需要啦，我照顧到自己。」泰哥又謂暫時預計留港個多月，並正跟亞視洽談參與拍劇。提到近年圈中不少前輩離世，泰哥感慨說：「有啲遺憾，人嘅生命長短係上天注定，如果我唔係檢查知道有呢個病，我可能已經走咗，身體健康最重要。」

張建聲增磅致大便出血

捧着大肚腩的張建聲增磅至220磅，扮演鬱鬱不得志的導演，直至遇上泰哥賞識開拍現代武俠片，阿聲表示之前有兩次增肥拍戲經驗，但磅數方面今次則是人生高峰：「今次增肥方法唔科學，因為有啲危險，我喺兩個月內增30磅，會凌晨4點煮飯食，仲要有蒸排骨同臘腸，而家身體高脂肪，講嘢都會氣喘同好易攰，搞到胃痛同胃酸倒流，試過大便出血，因為腸胃損咗。張家輝40多歲都可以爆肌，我先38歲，為藝術犧牲都冇藉口。」

阿聲又指故事題材寫實劇，有很多內心戲，除了跟蝦頭飾演夫婦，也有幸跟泰哥做對手：「我細個都睇過泰哥一、兩部作品，今次見到佢真人真係好勁，佢着上大俠衫拎起把刀，驚嘆呢件事喺我眼前發生，泰哥開工又教我做人道理。」他又笑指蝦頭拍完豪放女角色太入戲，蝦頭自爆曾經打開胸前鈕扣要求加戲，結果遭到拒絕，蝦頭又謂戲中有場夫妻坦承剖白場口，多得阿聲她帶入戲。另外，楊柳青戲中演啤酒妹，後來被發掘成演員，她指今次考演技，她說：「今次唔使打同性感，但要一人分演三角，我要做好多準備功夫。」

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