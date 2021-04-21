現年24歲的橫濱流星吃香日本影視圈，由他夥拍26歲女星川口春奈的TBS電視台新劇《裝飾的戀愛是有理由》，昨晚終在當地播出，同劇還有向井理、中村杏、夏川結衣、高橋文哉、乃木坂46成員山下美月、關8成員丸山隆平等合演。

同時推出外傳劇

橫濱流星一改新戲路，不再時沉默寡言的冷酷角色，而川口春奈飾演的女主角因忘記更新租約，在無家可歸下投靠夏川結衣，卻遇上一同生活的橫濱流星、丸山隆平和中村杏，而流星與川口在首集後半部關係漸見明朗，下集更預告兩位主角將再進一步。《裝飾的戀愛是有理由》安排在周二晚10時播出，第一集收視得9.1%，而同作的外傳劇會由山下美月擔正，安排在串流平台Paravi上架。

松隆子收視失利

另一方面，43歲日本女星松隆子主演的富士電視台新劇《大豆田十和子與三個前夫》，起用松田龍平、岡田將生及諧星角田晃廣扮演她的三位前夫，跟同班底的前作《四重奏》一樣，該劇贏口碑卻收視偏低，而昨日播出的第二集，收視率就由首集的7.6%下跌0.9%，僅收6.7%。至於今集片尾卻為觀眾送上驚喜，安排岡田將生為松隆子唱出的片尾主題曲《Presence》客串唱Rap。

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