現時紅爆全球的韓國男團防彈少年團（BTS）在各地都大受歡迎，更不時亮相外國頒獎禮及節目，地位與國際巨星無疑。早前BTS所屬的HYBE娛樂（前名：Big Hit）更豪擲74億港元收購加拿大小天王Justin Bieber和美國小天后Ariana Grande的美國綜合媒體企業Ithaca Holdings，成為一時佳話。而BTS爆紅以來，大眾都十分關心他們入伍的問題，當中韓國某證券公司的研究員柳成萬（音譯）今日發表報告：「BTS全體成員預計到2022年中為止一起入伍，在這種情況下，入伍前會作事前製作，實際空白期大約為1年。」

收購小Justin公司

事實上，HYBE娛樂去年就上市向金融委員會提交了證券申報書，當中內容亦包含了BTS成員入伍問題。而研究員柳成萬於報告中表示：「HYBE娛樂擁有BTS、Seventeen、NU’EST、TXT、GFriend等韓國團隊，加上收購Justin Bieber的公司。從今年第三季度到2022年，國內外至少有5個新人偶像出道陣容，公司已經非常紮實。」

HYBE娛樂未回應

HYBE娛樂在前日公開的投資說明書中亦再次提到BTS入伍的話題，當中表示BTS成員都屬現役兵入伍對象，年紀最大的Jin（28歲）可以延至明年底入伍。同時又表示：「為了應對入伍、疾病、事故等導致藝人中斷活動的危機，為了最大限度地減少因入伍等問題導致的銷售減少危機，正在進行專輯、影像等事前製作，通過可以活動的成員、靈活運用藝人等進行活動。隨着2020年12月22日《兵役法》的部份修改，為了宣揚體育、大眾文化藝術領域的優秀者可以延期入伍到30歲，BTS成員入伍的時間和方法在提交說明書當天還沒有決定，今後會根據兵務廳是否批准延期入伍等才作決定。」而對於BTS全員入伍傳聞，HYBE娛樂方面就未有回應。

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