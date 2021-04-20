自2014年太陽娛樂公司老闆周焯華（洗米華）背妻與混血模特兒Mandy Lieu（劉碧麗）搞婚外情，當初鬧到好大陣仗，「最強小三」氣勢逼人，以為正印洗米嫂陳慧玲（Heidi）會敗陣離場。但又有誰料到，當洗米嫂準備離婚走人，老公卻不答應，還努力挽救婚姻，重新追求老婆，經過一次又一次的打動，終於結束分居關係，拾回甜蜜，敗走的反而是Mandy，所以說「知否世事常變，變幻原是永恆」。

Heidi於2015年為旗下產品宣傳，我因為訪問而認識她，當時她老公與Mandy的新聞弄得滿城沸沸揚揚，但她面對逆境，仍保持大方得體形象，只是提起老公緋聞才看到她的神情有異，甚少談及老公的緋聞，不過跟她聊其他事情，她則非常健談，感覺上她個性率直爽朗，並非溫柔賢淑型闊太，聊得深一點，我覺得這個人沒機心，如果與Mandy一較高下，應該會輸得好慘。洗米華風流不是今天的事，洗米嫂都當是逢場作興，睜一隻眼，閉一隻眼，但玩到在外生BB，還是第一次。

Mandy肚凸凸「逼宮」

Heidi知道今次對手強勁，對她造成好大威脅，又經常故意挑釁她，最慘是洗米華也寵愛Mandy，每周頻撲搭10幾個鐘飛機，每次以逗留2日1夜方式探望Mandy。Heidi初期明顯處於弱勢，原本為子女和一頭家，她一直採取容忍態度，直至洗米華與Mandy在香港當住幾十個記者面前，大方拖手上樓，不留一分情面給老婆，完全超越Heidi可承受的底線，這一刻她徹底心碎，決定離婚。不過聽說向太和鄺美雲等好友均勸她毋須衝動，認為離婚就是認輸，等於中了人家的圈套，明顯有心人設局想激走正印，而母親、洗米爸和子女亦堅決反對，但Heidi卻對朋友表示：「我好攰啦！冇興趣同佢鬥啦！佢要就畀佢啦！我只想做啲令自己開心嘅事，學識放下！」

「世紀一拖」觸及底線

聽Heidi好友講，她作出決定後，整個人反而變得輕鬆，心情變得平靜，不像以前跟老公鬧不快，不再哭着借酒消愁！「世紀一拖」當晚，她把一直放在櫃桶裏的離婚書拿出來簽名，準備等老公回來加簽就正式辦理離婚手續。

之後我收到消息後，有打電話給她求證，當時她是很爽快答我：「係，我搞緊離婚！」私底下我再問她是否想清楚，她回我：「想得一清二楚！」態度相當決絕！

洗米華從沒想過「世紀一拖」，讓Heidi反應如此大，男人都是耳仔軟，因為Mandy當時有感自己為周家生B，但卻無名無份，自覺受委屈，所以她想有一個「身份」，提議來一個「世紀一拖」，而洗米華當刻對Mandy愛得瘋狂，所以沒周詳考慮此畫面對老婆有幾傷害就去做。直至Heidi公開承認搞離婚，他才知道事態嚴重，玩大咗！不過洗米華雖然多情，但他從來沒想過同老婆離婚另娶他人。

周家齊心站在Heidi陣線

洗米嫂把離婚書交給老公時，她以為老公會爽快簽名，從此以後各行各路，保持朋友關係，沒想到洗米華卻採取拖延政策，明知老婆氣上心頭，他就先搬去酒店住，暫且分居，給老婆冷靜一下，然後慢慢再哄老婆回心轉意。以前洗米嫂為他的風流韻事鬧過離婚，但每次鬧幾日就沒事，所以洗米華沒把離婚一事放在心上，之不過今次Heidi非常堅決，竟然先在離婚書簽名，對他的態度變得極度冷淡，他開始感受這次並非開玩笑。而太陽集團的幾位董事和洗米爸等長輩也勸他不要離婚，洗米爸、洗米姐及大兒子柏豪已向他表明選擇站在Heidi那邊陣線，跟洗米嫂一起生活，不會跟Mandy同住，換言之他和老婆離婚，這頭家就會散。

眼見Heidi承認搞離婚，只等老公簽紙作實時，Mandy自然覺得終於等到了。之不過洗米華是傳統男人，一家人最重要齊齊整整，縱使Mandy經常向他軟硬兼施，始終未能如願，洗米華常找藉口敷衍。Mandy開始看清形勢，以前她一直覺得不肯離婚的人是Heidi，後來她發現洗米嫂已簽紙一段時間，洗米華完全沒任何行動，反而聽到他要挽救婚姻，兼且不斷看到他陪着家人出埠旅行影合照，Mandy當然察覺不對勁。

私人島親密照外洩

到2017年12月聖誕，洗米華與周家總動員去新西蘭過佳節及為父親慶祝80大壽，但洗米爸正日生日當晚，洗米華卻以公事為由，聲稱要飛去別國開會，最終沒有出席父親的壽宴，只由媳婦Heidi統籌，當晚出席親友以為洗米華真的有重要公務而缺席父親80大壽盛宴。沒想到隔日即傳出洗米華與Mandy及子女去馬爾代夫一個私人島嶼過聖誕，踢爆了洗米華的謊話，洗米爸更在親友面前丟臉。

一向好孝順老爺的洗米嫂也怪責洗米華處理欠佳，即使見佳人也應該保持低調，這樣公然向支持Heidi陣營示威，完全不考慮洗米爸感受，此事惹起周家上下反感，所以洗米華亦對度假照片被流出感到不高興。因為在一個私人島嶼度假，普通人根本沒可能進入，所以是誰在網上外洩親密照，用來刺激其家人，大家心裏有數，這件事曾令洗米華和Mandy鬧不快。

Mandy心急坐正

在馬爾代夫度假回來，洗米華與老婆關係依然沒太大改善，雖然因家人關係，他們仍然每周日與家人一起吃飯，但據說兩人互動不多。後來有次Heidi來港開會，我在中環某酒店咖啡廳巧遇她，大家坐下來聊天，問她和老公感情如何？她說：「冇乜點，未離得成婚！而家我冇諗咁多，做自己想做嘅事，唔會畀自己唔開心，一切隨心去做！」其實洗米華一直沒答應離婚，Mandy自然心裏不高興，為這問題兩人經常鬧得不安寧。

男人最怕煩，當女人鬧得太多，感情也會受影響，洗米華與Mandy感情已大不如前，但另一邊廂洗米華卻不斷想辦法修補與老婆的關係，洗米華同朋友講，要重新再追回老婆，結果他送花展開浪漫攻勢，約老婆撐枱腳或睇戲，又一起健身，老婆生日又叫親朋好友拍片製造驚喜，每次家庭大聚會，他也公開唱情歌向老婆表白。

洗米華為了令老婆覺得他好重視這個家，他每天返公司上班，中午會坐車回家吃午餐，晚上減少應酬陪家人，以前一星期未必有兩晚在家食飯，後來要挽救婚姻，他經常留家吃晚飯，有時飯後又約老婆去唱K，或者與Heidi帶細女去公園散步和踏單車。除了付出時間外，他又在澳門、香港和葡萄牙買物業和名貴珠寶送給老婆，Heidi一次又一次被老公打動，兩夫妻於2019年初開始真正和好。

Mandy五年抱四

另一邊廂Mandy眼見地位不保，逼洗米華作抉擇，不想結婚就會分手，不許男方再含糊其辭，但男方仍然沒任何行動，結果女方於2019年主動提出分手。據悉，Mandy向洗米華提出分手後才發現懷有第四胎，孻女於年底出生。其實去年初有人把照片發給我，告訴我是洗米華與Mandy剛出生第四個女兒，但無憑無據，又沒人肯證實這個女孩的身份，所以才沒有刊登，直至去年Mandy公開承認為洗米華生下4名子女，經查證才把孻女照片刊出。

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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