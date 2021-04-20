荷李活電影界盛事，第93屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間下星期一（26日）早上舉行，由曾國祥執導、周冬雨、易烊千璽主演的合拍片《少年的你》，將代表香港出戰奧斯卡最佳國際電影。據知曾國祥已起程赴美，為頒獎禮做準備，同行還有拍檔、《打擂台》導演鄭思傑及監製許月珍。網民一直詬病《少》片除了導演外，男女主角都為大陸演員，質疑其「香港元素」。

《少》片橫掃金像獎

《少》片先在去年香港電影金像獎贏得8獎，橫掃最佳電影、最佳導演、最佳女主角及最佳新演員等多項大獎；直到再獲選代表香港出戰奧斯卡，卻引來網民質疑其「香港」的代表性。網民針對電影演員、故事背景亦都是大陸，沒有任何同香港相關的連結。

撇開感情因素，香港電影金像獎參賽要求共三項，只要符合當中兩項，就可以定性為「香港片」。三項條款為︰導演為持有香港永久性居民身份證的香港居民；出品公司（最少一間）是香港合法註冊公司；最少有6個工作項目的工作人員，是香港永久性居民身份證的香港居民。而該等工作項目分別為監製、編劇、男主角、女主角、男配角、女配角、攝影、動作設計、美術指導、服裝造型、剪接、原創電影音樂、原創電影歌曲、音響效果及視覺效果，每個項目只計算一人。

幕後集港台精英

導演曾國祥為港人，其中一間出品公司「好孩子製作」為香港公司，老闆為曾國祥、監製許月珍及《打擂台》導演鄭思傑等人，已合乎金像獎參賽條件，同時亦符合奧斯卡參選資格。其實《少》片的「香港元素」亦遠不止於此，監製許月珍為不折不扣香港電影人，早在曾志偉UFO製作公司年代已經跟陳可辛合作無間，在《雙城故事》、《風塵三俠》及《甜蜜蜜》擔任不同崗位工作。編劇共有三人，其中林詠琛為香港小說作家，其作品《魔幻廚房》曾改編為電影。服裝造型出自金像獎常客吳里璐手筆，片尾曲《Fly》由岑建勳與劉天蘭的女兒岑寧兒主唱。

除了有中港電影人參與製作外，《少》片可謂集大成，主題曲《我們很好》由新加坡歌手林俊傑作曲及主唱，而攝影師為已故音樂人盧凱彤配偶、台灣人余靜萍，並由台灣出生的Varqa Buehrer做配樂。《少》片的香港元素言人人殊，但回顧過往，先有1991年張藝謀導演、鞏俐主演的《大紅燈籠高高掛》入圍最佳外語片（最佳國際電影前身）五強，1993年再有陳凱歌執導、張國榮主演的《霸王別姬》入圍。

《少》片改編自大陸作家玖月晞的小說《少年的你，如此美麗》，故事講述即將參加高考的周冬雨受到校園欺凌，意外認識到流連街頭的易烊千璽，及後欺負周冬雨的惡霸被殺，警察調查方向指向周冬雨及易烊千璽二人。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！