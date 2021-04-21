38歲蔣雅文（Mandy）於2008年到台灣學習設計，隨後定居台灣與朋友合資開設咖啡店及服飾店。繼而認識朱經雄，Mandy曾透露2人認識經過，是朱經雄一句「我在學校是讀哲學系」，當時感到對方「好作狀」，隨着認識時間多了便正式拍拖，於2014年底註冊結婚。

沖涼時被爆門求婚

Mandy指當年朱經雄在浴室向她求婚，她說：「佢喺我沖涼時熄燈，當我喺入面鬧佢時，佢突然打開門，喺我全身赤裸，成身都係泡嗰陣，喺我面前跪低講『你可唔可以嫁畀我？你願唔願意以後同我一齊生活？』當刻我叫佢出去先，但佢唔肯要我畀個答覆佢，咁我就話是但啦，是但啦！你畀我沖埋個涼先啦。」

2015年起，兩夫妻於台北先後開設服飾店與甜品店。直至去年4月，Mandy於社交網留言：「這幾天最糾結的事，就是到底台北店還該不該營運下去，每天虧幾千，一個月就十幾萬。」

夫婦分隔兩地居住

台北店結束後，去年年中，Mandy表示跟老公朱經雄協議分隔兩地居住，她決定由台北搬回花蓮，因在花蓮打理甜品店的父母身體出現問題。當時有網民問她：「這樣跟先生分開地方工作是一起協議的嗎？會有憂慮嗎？」Mandy回覆：「該怎麼說呢，嗯……留下來或是你跟我走？我們都曾經以為自己能改變對方，但真實人生不像偶像劇嘛，做回自己才是對大家最好的選擇先懂得愛自己，才會變得更『可』愛呀！」

去年12月，Mandy從花蓮返港舉行攝影展，直至展覽結束後，於今年初再返台灣，直至今日突然在社交網公告與「前夫」結束7年婚姻關係。

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