曾爆出濫藥、自殺不遂的46歲過氣天后華原朋美，上周五報稱遭一名雜誌社男記者襲擊，並報警求助，華原朋美隔兩天於大前日透過Twitter報平安，回應遇襲事件，指早在三星期前已被對方跟蹤，不過近日卻爆出另一版本，據知並非如華原朋美所指，是被捕男記者落車出手襲擊華原，而是華原從自己所乘之的士下車，繼而登上對方乘坐的士與男記者發生肢體衝突，華原昨日已把大前日的Twitter兩段留言刪走。

當地警方消息指，被捕男子涉嫌襲擊，華原朋美報稱被對方大力抓緊手腕及押住肩膀，行為粗暴，不過男記者全面否認，並稱印象中沒有動手。

華原朋美近年行為神化，前年她為身份神秘的圈外男未婚產子，榮升人母後，華原卻疑再濫藥導致情緒不穩，連合作多年的尾木事務所亦跟她解約，華原朋美數月來轉攻網絡，在YouTube開設個人頻道，可是片中的她暴肥兼且口齒不清，之後更爆出她聘請的保母涉嫌虐待其B仔，還與身為介紹人的演奏家高嶋知佐子交惡，華原朋美去年9月竟上載短片聲淚俱下地道歉，精神狀態令人擔心。

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