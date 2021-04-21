韓劇《繼承者們》的31歲男星金宇彬於2017年確診鼻咽癌，經過兩年多醫治及休養後，金宇彬已正式復工，早前更投入《盜賊門》導演崔東勳執導新作《外星人》的拍攝工作。而去年金宇彬全程投入《外星人》的拍攝，經過13個月的拍攝工作終於告終，劇組今日公開首張劇照，揭開電影的神秘面紗。

戴墨鏡型爆示人

《外星人》由柳俊烈、金宇彬和金泰璃等人主演，於劇照中可見三人在車內展示笑容，當中金宇彬戴上太陽眼鏡型爆示人，而柳俊烈和金泰璃都似是穿上古裝。據了解《外星人》已於昨日順利完成第一部和第二部的拍攝工作，崔東勳導演說：「387天拍攝就結束了，這是迄今為止所拍攝的電影中最辛苦、最曲折的一部電影，但結束後發現最讓人高興的電影。希望一起辛苦的工作人員看完完成的電影後能感到開心，這是最大的願望。非常感謝這段時間一直陪伴我的演員們，想拍這部電影已經3年半了，亦想給觀眾們帶來好看的電影。」

柳俊烈非常期待

柳俊烈表示：「1年多來真的沒有感到疲憊，這是一次非常愉快、幸福的拍攝，觀眾也會在觀看這部電影時感受到演員所感受到的歡樂，非常期待。」金宇彬亦說：「本來以為不會結束的漫長旅行結束了，真不敢相信。從沒有拍過這麼長時間的作品，所以和工作人員們產生了很深的感情，現在要分開，感到非常遺憾，我個人覺得終於可以再次把作品呈現給觀眾，感到很幸福。」蘇志燮則說：「所有演員和工作人員都辛苦拍攝，拍攝順利結束，非常感謝。」 廉晶雅表示拍電影的現場總是讓她非常幸福，因為感情很豐富，所以拍攝結束後很想念大家。

電影講外星人穿越

《外星人》講述了在高麗時代末期試圖佔據傳聞中神劍的道士，與2021年外星人出沒的時代之間的穿越故事，電影通過外星人和人類的相遇、穿越現代和高麗時代的故事和充滿個性的角色的活躍，將觀眾帶入前所未有的世界。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！