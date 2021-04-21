瑞典品牌H&M去年發出「拒用新疆棉花」聲明，惹來官媒與小粉紅狙擊，事後H&M再發聲明拒道歉，「致力重獲消費者信任」，官媒更批評H&M「玩弄文字遊戲」。之不過新垣結衣一出現，即用魅力「感化」小粉紅，有宅男女神之稱的新垣結衣，因笑容甜美、外表清純，早已俘虜不少亞洲男士的歡心，被封為「國民老婆」。

新垣結衣最近擔任H&M日本代言人，香港網民食住花生等看小粉紅跟結衣BB割席，「冇得X結衣BB」、「燒晒結衣啲product」，以為小粉紅一定爆「反結衣潮」，怎料細看大陸網民留言，竟然見到不少小粉紅在網上披荊斬棘為結衣BB護航，令小粉紅的玻璃心不再失控，反而大陸網民團結為結衣BB平反！結衣BB果然魅力沒法擋。

「老婆」連社交軟件都不玩

雖然仍有中國網民覺得「國家面前冇偶像」、「豈不是默認只對內重拳出擊，別國藝人接代言都沒考慮中國受眾」、「今晚就燒海報」等，不過大陸男網民一於懶理，忽然變得理性討論外國人代言「辱華品牌」合不合適，齊撐結衣BB，紛紛留言「國家沒禁，你憑甚麼不讓人買」、「做好自己吧，別人你的要求不了」、「日本明星代言H&M有甚麼問題?先把身上的耐克（NIKE）阿迪達斯（adidas）脫了再噴吧」。

小粉紅更代結衣BB解釋：「有必要嗎?人家日本人，估計連H&M在中國發生甚麼事都不知道，更何況『老婆』連社交軟件都不玩。」另有網民好奇追問小粉紅，「怎麼你還指望別國明星為了中國拒絕代言嗎」、「代言就代言，我們不買不就完了。指望一個日本明星為中國推掉本國的商品代言，不合理也不現實」。

嘲笑「離婚者」

更有大陸網民嘲笑一些聲稱跟結衣BB離婚的小粉紅，「笑死，說『脫粉』、『離婚』的人，人家一個日本人還有愛中國的人物設定嗎?雖然是老婆，也不買H&M，但是理解她接廣告」，亦有網民批評小粉紅：「而家大陸想低調處理罷買潮，希望件事慢慢丟淡。」有中國網民更笑稱：「為甚麼還會有明星代言H&M，全宇宙明星都必須支持李寧。」由此可見，結衣魅力原來可以化解危機，令小粉紅軟化！！

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