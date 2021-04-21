MIRROR演唱會掀起搶票潮，兩度加場仍一票難求，今天有報道指有騙徒於Instagram以多個賬戶發文，訛稱有MIRROR演唱會黃牛門票出售，最後當然不兌現，逾20名苦主合共被騙8萬元，苦主亦已報警求助。Edan與Anson Lo再三呼籲歌迷不要買黃牛，Anson Lo安慰歌迷說：「可能下年初會有更大型嘅演唱會呢！」

MIRROR經理人黃慧君（花姐）接受訪問時說：「喺IG都睇到有fans講俾人呃，好慘！我呼籲唔好買黃牛，希望可以將匪徒繩之於法。」花姐又透露不會為演唱會搞直播，但就會拍攝一隻有質素的DVD，她又無奈指MIRROR太多工作在身，又要應付演唱會，自己將他們「迫得太緊」，大家有時會感到沮喪。

問到可會叫近期人氣勁升的郭嘉駿（193）幫忙頂job？花姐說：「嗰件事之後真係多咗人留意佢，我已經同佢講咗唔可以囂，佢自己都話一定唔會囂，直言唔代表可以冇禮貌，佢應承會改過。」提到獲封「三爺」的193被邀拍米線廣告，花姐直認說：「係幾好gimmick，希望成事啦，成事我可以免費食1年米線就好。」

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