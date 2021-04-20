有婚紗女王之稱的Vera Wang，作品深受女星喜愛，其Luxe Collection婚紗價格由6,900美元（約53,820港元）起跳，訂製款則需過萬美元。最近品牌宣佈和西班牙婚紗集團Pronovias簽訂10年合約，推出新品牌Vera Wang Bride。

Vera Wang Bride由Vera Wang設計團隊操刀，Pronovias負責生產與推廣、行銷，10月正式登場，屆時將推出60款婚紗及60款禮服，設計貼近歐洲風格，線條更簡潔輕柔，所有設計都是made to order。售價是主要賣點之一，定價1,600美元至4,000美元（約12,480至31,200港元），是個人品牌婚紗的四分一價錢，暫定每年出一個系列。Vera Wang直言其個人品牌雖然出名，但一直未能在歐洲大展拳腳，今次和Pronovias聯手旨在拓廣全球客群。Pronovias旗下有St.Parick、La Sposa、Avenue Diagonal等五個婚紗品牌，銷售點與代理商遍佈全球。

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