羅志祥（小豬）去年4月，被拍拖9年的舊愛周揚青爆多次偷食，又有愛玩多人運動癖好，更與旗下藝人「蝴蝶姐姐」愷樂有「長期不正當關係」， 結果事業一鋪清袋，小豬更全面停工。在偷食事件一周年的前夕，周揚青日前在微博借美國饒舌歌手Saweetie歌曲《Best friend》的歌詞截圖，當中一句歌詞「她自己賺得盆滿缽滿，無需男人。」來否認復合傳聞。

而與小豬有「長期不正當關係」的愷樂，在事件發生後，她向周揚青道歉後便銷聲匿跡，今日台灣《蘋果新聞網》有報道指近日盛傳小豬付給愷樂500萬元台幣（約136萬港元）的解約金，雖然她一直都希望繼續在演藝圈發展，不過外間對她依然劣評如潮，即時有朋友介紹工作給她，但她尚未調適到可以工作的狀態，似乎尚未是合適的時機。

報道還指愷樂在2014年加盟小豬旗下，全盛時期有好幾個節目和代言，年收破千萬元台幣，幸好她的個性節儉，應該還有存款，名下還有2層價值4,000萬台幣（約1,090萬港元）的物業，再加上解約金，相信經濟暫時不會出現問題。其後台灣《蘋果新聞網》向小豬的經理人小霜求證此事，她說：「就是剛好合約到期，沒有解約金的事。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！