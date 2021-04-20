廖啟智一對兒子文哲與文信（小圖）昨在安息禮開始先吹奏口琴悼念父親，之後再上台與媽媽陳敏兒分享智叔逸事，長子文哲透露長大後因性格差異，曾以為父親不喜歡自己，直至他到澳洲留學，每次回港見智叔接機時的笑容，才知道其實父親深愛自己。弟弟文信透露自己做製作，父親給予不少意見，年初智叔入院，他會找小故事讀給智叔聽：「佢每次都執我啲字，話我尾音冇禮貌，捉我冇抑揚頓挫。」他表示很榮幸成為智叔最後一位學生，希望能成為智叔引以為傲的學生及兒子。

欲揀長城相作遺照

昨日智叔安息禮的禮堂門外擺放智叔在北京萬里長城拍攝的相片，遺孀陳敏兒指：「係智叔自己揀嘅遺照。」不過她指因相中智叔戴太陽眼鏡，所以另選一張智叔側身望鏡頭微笑的相片作遺照。門外亦擺放各界親友，包括黎明、黃子華、吳鎮宇夫婦、王維基、劉青雲夫婦等多人送上的花牌。禮堂內佈置簡潔，中間安放智叔的白色靈柩，太太的白色心形花牌放中間，現場派發紀錄智叔生平及信念的小冊子給到場親友。

方中信不捨好跑友

智叔「跑友」方中信（左）、米雪（右二）及鮑起靜等到場弔唁，安息禮後一同受訪。方中信眼濕濕地說：「我同智叔拍完《無雙》後，同發哥一齊跑咗四年好開心，係有啲唔捨得。」他指智叔近年人變得開朗很多，應已沒有遺憾。米雪大讚智叔跑姿靚，並很照顧初去跑步的同伴。鮑姐則表示：「我好欣賞佢對每個工作都揸到好實，永遠都唔會放棄。我同佢一齊演過舞台劇，每一場佢都係咁穩定嘅。」