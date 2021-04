曾經為巨肺天后Celine Dion和Bonnie Tyler炮製多首經典歌曲的美國著名音樂人Jim Steinman前日因腎衰竭病逝,享年73歲,其家人指他在離世前已經病了一段日子。

曾獲得格林美獎的Jim Steinman寫過的名曲多不勝數,包括Celine Dion的《It’s All Coming Back to Me Now》、Bonnie Tyler的《Total Eclipse of the Heart》和Air Supply的《Making Love Out of Nothing at All》等,他於1977年又為搖滾歌手Meat Loaf製作出道首張熱賣大碟《Bat Out of Hell》,在全球大賣5,000萬張,成為史上其中一張銷量最高大碟。Jim Steinman其後與Celine Dion合作的大碟《Falling Into You》亦在格林美中獲得年度大碟,他在2012年被列入作曲人名人堂。Jim Steinman於2004年曾經一度中風,花了多年時間重新學習說話,Celine Dion和Bonnie Tyler亦分別在Twitter留言悼念。

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!