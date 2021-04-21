前英皇歌手蔣雅文（Mandy）今日驚爆和結婚7年的台灣老公朱經維離婚，她的社交網更刪走了前夫的所有相片。今年38歲的Mandy，2002年成為英皇藝人，與鄭希怡（Yumiko）和劉思惠（Maggie）組成女子組合3T出道。

除了Mandy難敵婚姻「七年之癢」，綜觀歷代英皇藝人，不少人在感情路上都佈滿崎嶇，已婚的藝人婚姻路亦頗不暢順，不少更是婚姻破裂，當中包括鍾欣潼（阿嬌）、何嘉莉、蔡卓妍（阿Sa）、趙頌茹和謝霆鋒等。有指當年英皇老闆楊受成得陳伯指點迷津，指屬猴者旺其事業，因此親自揀蟀時，劈頭第一句就問：「你生肖屬乜？」而屬猴的霆鋒、何嘉莉和阿嬌更先後被力捧，前者單飛出歌，後者成為英皇四小花之一。除了對猴仔猴女另眼相看外，楊受成對屬狗的藝人亦情有獨鍾，當中就包括趙頌茹、阿Sa及蔣雅文，可惜以上一眾藝人最後都是離婚收場。

蔡卓妍 狗女 認結婚再宣佈辦離婚

蔡卓妍（阿Sa）與鄭中基2004年合作拍攝電影《追擊八月十五》後，盛傳拍拖，但遭當事人矢口否認。直至二人被踢爆在美國秘密註冊結婚，他們才在2010年開記者招待會，承認雙方秘婚四年，可是在記者會上他們隨即宣佈正準備辦離婚手續。現時阿Sa與「百億麻將館太子爺」石恆聰感情穩定，更多次傳出婚訊，但均被阿Sa否認。

謝霆鋒 猴仔 同栢芝童話破滅

謝霆鋒和張栢芝當年被公認為圈中金童玉女，二人經歷多次分合後，終於在2006年閃電結婚，更生下大仔Lucas，可是期間栢芝爆出艷照事件，雖然栢芝之後再生細仔Quintus，但艷照事件亦埋下二人感情破裂的導火線。最終二人婚姻僅維持5年便完結，童話亦正式破滅。

趙頌茹 狗女 與「人渣」老公離婚

2010年趙頌茹和拍拖6年的周永恒結婚，婚後育有兩女。婚後4年，自稱「人渣」的周永恒因偷食Ruby（劉依靜）及對趙頌茹家暴致離婚，趙頌茹獲得兩個女兒的撫養權，而被封「世紀賤男」的周永恒，離婚後卻火速認識內地女友陳薇，隨後奉子成婚。

何嘉莉 猴女 離婚後1年再嫁

前英皇小花何嘉莉，2014年跟甜品店太子爺黃逸璋（King）結束9年婚姻，兩人協議共同撫養當年僅3歲的兒子Jean。離婚1年，何嘉莉低調和機師Gerald Sze再婚，何嘉莉婚後為老公誕下兩女，更轉型做KOL，在網上教人化妝。

鍾欣潼 猴女 與台灣老公閃婚閃離

有指受艷照事件影響情路的鍾欣潼（阿嬌），在2018年與台灣醫生賴弘國交往4個月便決定結婚，為隆重其事，兩公婆還分別在美國、香港舉辦婚禮，阿嬌更邀請好友阿Sa和容祖兒擔任伴娘。一對新婚夫婦受到外界祝福，而老闆楊受成在他們訂婚後，更笑稱「阿嬌執到啦！」、「阿嬌好難嫁得出！」結果婚姻僅維持14個月，二人宣佈離婚。其「閃婚閃離」的速度讓人感到詫異。

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