天下無不散之筵席，法國男裝品牌Berluti日前突然宣佈重整品牌步調，終止與現任藝術總監Kris Van Assche的合作，並決定脫離時裝周日程，自訂發佈日期。

Kris Van Assche同時在社交平台上證實離任消息：「感激與Berluti和設計團隊三年來的合作。接下來的幾周，我將會把手頭上的計劃處理好，但不會再發佈新系列，上周發表的Living Apart Together冬季系列是我的告別作。」Kris Van Assche掌舵Dior Homme 11年，2018年加盟Berluti，上任後他重塑品牌的DNA、歷史和傳統，以當代創新的方式進行工藝，評價不俗但欠缺炒作與話題度，短短三年便和品牌告別。Berluti的上一任藝術總監Haider Ackermann，也只是做了一年半就分手。平穩安靜的作風，似乎不是LVMH想要的，據悉Berluti暫無任命新任總監的計劃，將改由團隊負責其設計。

另一邊廂，法拉利母企Exor近期密密進軍時尚領域，上月注資紅底鞋王Christian Louboutin，又投資內地品牌Shang Xia，野心勃勃。

法拉利2019年年尾開始推出lifestyle project，由曾於Giorgio Armani及Dolce & Gabbana任職的設計師Rocco Iannone主理，品牌最近決定拓展生產線，發展服裝業務，設計包括男女裝、童裝及配飾，全部在意大利製造。首個系列暫定於6月13日以實體時裝騷形式發佈，選址於法拉利的馬拉內羅鎮Maranello總部舉行，但能否順利舉行還要看意大利的疫情情況。

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