韓國女星金所炫主演的KBS劇集《月升之江》，自2月中開播以來就是非多多，先有金所炫上載穿韓服的花絮照、意外掀起中韓網民就韓服文化來源的罵戰，之後原來是男主角的志洙因爆出校園暴力爭議而被劇組踢走，要由羅仁宇臨時頂替重新拍攝，早前更因出現簡體字被網民批評歪曲歷史。不過劇集終於在昨晚迎來大結局，金所炫跟羅仁宇大團圓結局，以8.3%的平均收視成為同時段劇集的冠軍，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看結局。

幾乎冇休息

羅仁宇於上月初才加入劇組，他於一個月內趕拍20集的《月升之江》，獲導演大讚是出色的演員，指他是頭腦、性格和體力都很好的演員，又認為他是「必成大器的演員」，表示：「我相信能夠不NG，在1個月內把20集全部拍完的演員，只有羅仁宇一個。他於1個月內完全沒有休息，拍攝時瘦了7至8kg（15.4至17.6磅）。他試過連1小時都沒睡，就回來拍攝現場。」

羅仁宇昨日亦於IG公開花絮照，留言：「感謝給予我們無私的愛的所有人，我會以更加成長的面貌與大家見面，辛苦了，謝謝，愛你們。」

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