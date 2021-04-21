劉頴匡去年因參加民主派初選被控「串謀顛覆國家政權」，他至今已被還柙逾50日，不准保釋，劉頴匡女友黃于喬（Emilia）不怕辛苦，每天都會到荔枝角收押所探訪。劉頴匡更叫女友代呼籲「大家關注吓12港人，唔好放低佢哋」。

劉頴匡今年1月被大圍捕後，在臭格的48小時內，他重填林宥嘉的歌曲《想自由》，把自己的心聲融入歌詞之中，Emilia就邀請了阮民安（Tommy）和二創音樂人晴天林去演唱，歌詞提到「殘暴者都不會憐憫，良善者只可以頑固抗爭」、「無情時代，吹熄不了，停不了，靜不了，牆內的花瓣都會飄，迎來下一秒，更多紛擾」、「指鹿為馬，真都變假」，令大家有共鳴，Tommy、晴天林和Emilia今日更一齊拍了MV。

還柙逾50日

Tommy表示收到Emilia的邀請，馬上聯絡晴天林，Tommy今日接受《蘋果》訪問時說：「Emilia每一日都會去荔枝角探阿匡，仲會安排唔同嘅親朋戚友去探佢，呢件事堅持咗超過50日。我哋好佩服佢，所以想將佢呢一段時間嘅經歷同遭遇拍埋喺MV裏邊，Emilia喺MV度做番自己係最適合不過，我都幫手搵咗啲阿匡嘅好朋友嚟一齊參與製作。」

晴天林表示看過劉頴匡的歌詞深受感動，他說：「呢首歌同我平時改編嘅歌可能有少少唔同，佢比較正經啲，我平時改嗰啲就幽默搞笑啲。大家都關心還押緊嘅民主派47人，希望呢首歌可以令到大家繼續關注，大家聽到我同Tommy唱時感受吓阿匡而家嘅心情同感受，歌詞有佢想同香港人講嘅嘢。」晴天林還穿上寫上「Truth is Power」的「撐蘋果Tee」演出。

Emilia為撐男友決心拍好MV，她說：「阿匡一向都好鍾意創作，佢一直有改編歌詞。佢喺收押所入面都有唔同嘅靈感。呢首歌其實就係佢喺1月6號俾人拉咗後，喺警署入面嗰48個鐘諗出嚟嘅，相信正係反映到佢當時個心態，大家睇歌詞都可能會感受到佢嘅感受。」Emilia希望用此曲為還押中的男友打氣，她續說：「創作對佢嚟講係一個好重要嘅部份，亦反映到佢嘅意志，同埋鬥志，佢而家剩返文字可以出到嚟。」

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