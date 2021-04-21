韓國男神金秀賢去年孖緋聞女友徐睿知拍畢韓劇《雖然是精神病但沒關係》後一直未有再推新作，早前金秀賢已確定孖型男車勝元合作Coupang Play投資的新劇《那天晚上》。

片酬破紀錄

據知《那天晚上》的製作費一集就要12.5億韓圜（約867萬港元），是每集最高水平的製作費，一集長60分鐘，共8集，預期11月中首播。有業界人士認為，《那天晚上》是只得8集的小規模編排，因此是高製作費用的原因之一。不過亦有人認為《那天晚上》的高製作費，其中一個主要原因是支付主演金秀賢的片酬。早前有韓媒爆料，指金秀賢一集的片酬就超過5億圜（約347萬港元），創下新高紀錄，而當時金秀賢的事務所就未有否認，只表示：「無法確認演員的片酬。」

金秀賢爆出高片酬一事後，有業界人士認為「太超過了」，指在韓國電視圈中這是非正常的龐大金額，有網民留言「真的太誇張」、「所以製作費才會越來越高」、「用那些錢改善一下工作人員的收入吧」、「通常只有男星是天價片酬，女星的片酬較低」等。

改編英國劇集

《那天晚上》改編英國BBC劇集《司法正義》（Criminal Justice），講述因一夜失誤而成為殺人嫌疑犯的大學生，遇上向他伸出援手的三流律師，兩個男人之間爆發的激烈故事。

韓媒亦公開韓劇製作費的內幕，當中見到SBS人氣劇《Penthouse》一集的製作費要6.7億韓圜（約465萬港元），TV朝鮮製作的出軌劇《婚詞離曲》（韓文譯名：《結婚作詞，離婚作曲》）一集的製作費要7億韓圜（約486萬港元）。

Jackson同上榜

另外，國際財富雜誌《福布斯》（Forbes）公佈「30歲以下亞洲最具影響力的30人」，金秀賢的舊拍檔IU及秀智都榜上有名，指二人除了是歌手外，在戲劇、電影方面都非常活躍。除了IU和秀智外，上榜的韓星包括女團MAMAMOO的成員華莎及南柱赫，韓國男團GOT7出身的香港成員Jackson（王嘉爾）亦有份。

李鍾碩拍劇回歸

韓國另一男神李鍾碩，去年底退伍後至近日終於落實拍攝新劇《Big Mouth》回歸。據相關人士今日透露，李鍾碩將於劇中擔任男主角，新劇講述三流律師偶然接受委託的殺人事件，和知道其隱藏的真相後發生的怪事，預計下半年開拍。

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