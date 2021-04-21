美國明尼阿波利斯市46歲黑人弗洛伊德（George Floyd）去年5月遭45歲白人前警員喬文（Derek Chauvin）跪頸致死後，在美國發起的Black Lives Matter示威浪潮，引起全球關注。事件調查至今接近一年，喬文於美國時間昨日終於被判兩項謀殺和一項誤殺罪成，有不少當地名人都在網上留言表達振奮心情。

45歲白人前警員喬文被控二級意外謀殺、三級謀殺和二級犯過失殺人罪，他被裁定罪成後被鎖上手銬押走，法官表示預期八周後判刑。於2017年發起「#MeToo」運動，成功引起全球關注性侵惡行的美國女星艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano），留言叫弗洛伊德安息，又指他已改變了世界。而《星空奇遇記》（Star Trek）日裔男星George Takei就指：「道德宇宙軌跡終於歸向正義。」，「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）則表示向弗洛伊德的親友送愛，其他關注事件的藝人包括胡比高拔（Whoopi Goldberg）、樂壇天后Cher、瑪麗嘉兒（Mariah Carey）和嘉莉華盛頓（Kerry Washington）等，嘉莉清醒地指公義的戰爭尚未結束，而且還有多事情要做，前面將有更多的戰爭。

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