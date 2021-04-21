日本著名影星千葉真一的24歲兒子新田真劍佑，近日被指與33歲另一星二代、ONE OK ROCK主音Taka因爭女而反目，一對圈中好友已絕交收場。

真劍佑去年被拍得與女友在疫情下往沖繩度假，同行還有山田孝之等圈中人，據雜誌《女性Seven》今期爆料，真劍佑的同居女友現年31歲，曾經是個童星，10年前已經淡出，二人是由2018年秋天認識，當時女方有個形象師丈夫，真劍佑之後介入，女方決定結束婚姻，其間卻與Taka鬧不和，疑似是複雜關係令兄弟情緣盡。

曾參演《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim：Uprising）的真劍佑，下月闖美為一套荷李活片開工，據知就是Netflix炮製的真人版《One Piece》（海賊王），由他飾演卓洛，盛傳其片酬多達1億日圓（約712萬港元），早前便有指真劍佑會帶女友一同赴美。

真劍佑與現任女友相差七年，網民認為他對年長女性情有獨鍾，重提真劍佑入行前只得14歲時搭上人妻的傳聞，四年前有報道指他與人妻發生性關係，未成年的真劍佑已有個私生女。

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