42歲英國巨胸模特兒佐敦（Katie Price）曾經結過三次婚，她去年8月與當時拍拖只有一個多月的真人騷男星Carl Woods講笑玩訂婚，不料在八個月後弄假成真，昨日正式宣佈兩人訂婚。

佐敦與32歲的Carl Woods於去年7月公開戀情，兩人拍拖接近十個月宣佈婚訊，是佐敦第八次訂婚，她六星期前才與第三任老公Kieran Hayler正式辦好離婚。佐敦和Carl分別在私人IG貼上合照報喜，Carl還捉住未婚妻的手仔大晒婚戒，兩人留言叫fans留意雜誌的專題報道，有傳她今次出賣私生活可賺得五位數字英鎊的酬勞。佐敦向《OK》雜誌大讚Carl對她的名譽沒有興趣，更強調他自己有錢。佐敦過去有過三段婚姻，包括Peter Andre、Alex Reid與Kieran Hayler，她與Peter、Kieran及前男友Dwight Yorke，共育有五名子女。

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