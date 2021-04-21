40歲的張栢芝早前參加大陸真人騷《乘風破浪的姐姐2》而增加人氣，可是日前成團之夜，她大熱倒灶不入7 強，未能加入。張栢芝昨日忽然在微博宣佈改新名，她留言：「我的新名字：張百知。」甚至把微博名稱改為「我是張百知」。之後貼出為大陸購物平台拍的宣傳片，扮情報官的她叫自己「張百知」，為賺人仔更索性用新名配合宣傳，不過她的IG就未有改名。

張栢芝這次改名未知是暫時還是永久，其實過往有不少藝人經常改名求轉運。好友張馨予在張栢芝微博八卦提問：「為何突然改名？」網民也加入討論：「我記得張栢芝之前在綜藝說，有人叫她張白癡。」網民也說：「甚麼都知道，所以叫張百知。」有網民樂於叫張百知新名，也有揶揄「改名字好土」，亦有網民擔心：「萬一改不回來怎麼辦。」

栢芝較深入民心

到底張栢芝改新名「張百知」是否有利運勢？玄學家麥玲玲用姓名學分析，今日回覆《蘋果》時說：「栢芝本身的名字『張栢芝』不算十分完美，但非常有利名氣，只是不利感情，較多波折；以100分為滿分，只有70多分。而且『栢』字在大陸是多音字，有多個讀音，比較容易混淆。至於『張百知』這名字也不算完美，整體也有70多分，就名氣而論，反而不及原名好！故此我相信新名不是由玄學家所改，而『百知』有甚麼都知、類似通天曉的意思，可能是用作在社交網跟網友互動的名字，又或是配合新代言的網購平台Gimmick，而且『張栢芝』這個名字早已深入民心，估計新名字未必會長久使用。」

新名25劃襯佢性格

林盛斌（Bob）和吳若希御用風水師陳定幫最近先後替女藝人改名轉運，分別是ViuTV《全民造星III》十強之一的李靜蓮（Alina）改新名李炘頤，剛生第三胎的郭穎兒（Celia K.）改名郭玥彤，以及何佩瑜（Jeana）改名何珮瑜。陳定幫今日亦有回應栢芝改名一事：「跟字典計，佢新名總合計25劃，有天時地利，但都有機會欠人和，吳若希個名都係25劃，呢個筆劃畀人感覺天資聰敏啲，但有時講嘢直啲，得罪咗人都唔知，新名都襯番佢性格，佢別樹一幟，襯番佢style，性格幾出，有藝術家脾氣。因為有天時地利，呢個名都會旺佢喺大陸發展，最好配埋人和，咁要佢利用獨特性格，識多啲朋友同多啲粉絲支持。」

張栢芝迷信早有前科，過往有報道指她離婚前，謝霆鋒去泰國拍電影《風雲2》，她堅持同行，因為想順道到泰國拜神。張栢芝陀二子Quintus時，又堅持叫謝霆鋒買赤柱富豪海灣的寓所，因為她迷信無敵海景的豪宅有助產子。當時懷孕的她又怕相沖未有去好友梁漢文婚禮。栢芝在「閃卡」事件後，又被爆出擔心婚姻亮紅燈，她更在家供奉神佛和擺風水陣。

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