許瑋甯於2017年公開與攝影師劉又年拍拖，熱戀時2人不時在IG放閃，但近來在許瑋甯的IG上經已看不到劉又年的蹤影，外界一直猜測2人是否情變？今日傳出其身邊友人爆料，許瑋甯與劉又年並非情變，而是婚變。許瑋寧經理人回應台灣《蘋果新聞網》指：「瑋甯一向都是專注在工作，私人的感情問題就不多回應了，謝謝大家關心。」

今日有台灣傳媒報道指，許瑋甯與劉又年去年因疫情關係經常分隔兩地，再加上相處模式及觀念出現分歧，未能磨合而分開，還表示許瑋甯身邊好友證實，2人的確不是情變，而是婚變，目前嘗試做回最初的朋友關係。報道還表示兩年前曾收到報料，指許瑋甯與劉又年於2018年12月15日經已註冊結婚，儀式上只邀請至親見證，但男方事前走漏風聲，許瑋甯則將婚事保密，圈內只有極少數朋友問起她時，她才肯默認。

愛情觀只有0分和100分

其實今年1月中，台灣《蘋果新聞網》曾拍得許瑋甯與經理人在酒店閒坐喝咖啡時臉色沉重，當被問到身在北京的劉又年會否回台灣過年，還是她飛到北京相聚？許瑋甯說：「我不清楚。」接著表示：「以工作為主，放假就好好陪家人。」上月許瑋甯接受訪問，當被問到跟劉又年是一起還是回復單身，亦都不願多說，只透露自己的愛情觀和宣傳電影中角色一樣，只有0分和100分，沒有中間位，她說：「我有想過去愛60分，但真的沒辦法，要就全給了，我們不過就在這個世界上活這麼一次，為何不勇敢一點？我沒辦法控制別人，但我可以控制我愛多少。」

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