現年38歲的日本女星深田恭子，前年爆出撻着富貴男友杉本宏之後，一度傳出會嫁入豪門，可惜婚期一拖再拖，還傳出感情觸礁。她在婚事撻Q後越見消瘦，上周一為聲演的動畫《麵包超人》出席公開活動時，被發現再瘦了一個碼，而且帶點憔悴和老態，令網民及fans擔心，紛紛表示以前充滿肉感的深田恭子比現時省鏡得多。

全情投入工作

深田恭子90年代入行已風靡亞洲男士，多年來也是大眾心目中的性感女神。目前她寄情工作，由她拍住多部未華子和永野芽郁代言的電訊公司UQ，三人在廣告中扮成三姊妹，在昨日曝光的全新宣傳片中，三人以古裝頭、穿和服再配喱士手襪造型登場，形象新鮮，廣告商同時公開拍攝花絮及訪問片段，可見未執圖的深田恭子瘦得可憐，不但欠缺昔日光彩，更老態漸現，令人擔心她與杉本宏之的感情出現問題。

杉本宏之經營樓宇買賣、管理等，43歲的他曾兩度離婚，第二任太太是韓國女星吳世貞，據知離婚原因是杉本宏之不忠，其大滾友形象深入民心，令外界對他與深田恭子的感情並不看好，去年曾傳出二人已簽定婚前協議，可惜女方嫁人心願仍未能實現。

大野智有新歡

此外，深田恭子的舊拍檔、嵐40歲隊長大野智，與30歲單親媽媽A小姐被爆已結束六年地下情，而A小姐就搭上大野智的前師弟錦戶亮。據昨日出版的《女性自身》報道，大野智和A小姐分手後有新戀情，日前與一名圈外新歡同遊京都，大野智今次重遊舊地，特別帶女友到相熟旅館享受二人世界，他被拍得在街上手搭女友纖腰，態度親暱。其實，大野智九年前上電視節目受訪，當時談到自己的適婚年齡是40歲，令人懷疑他跟新歡隨時拉埋天窗。