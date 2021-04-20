《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》4月21日（三） Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：4月21日（周三）

時間：6:10pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、Paris

內容：直播及分析星期三快活谷九場賽事，90後新公司騎師、來自英國的班德禮初次在谷草上陣，上期沙田賽事他首次亮相跑獲一季，今次有五匹座騎，且看這位六屆卡塔爾冠軍騎師能否順利開齋。主持會分析他各駒機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹；熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

-----------------------------

《果燃台》4月21日（三） Video Talk精選節目表：

機鬥【Video Talk：絕望的真相《尼爾：人工生命 ver.1.22474487139...》】

日期：4 月 22 日（周四）

時間：7pm - 7:30pm

主持：穆林

嘉賓1：前遊戲雜誌編輯褔田

嘉賓2：YouTuber梅非

內容：由 Square Enix 發行的《尼爾：人工生命 ver.1.22474487139...》，是以 2010 年發售的《尼爾：人工生命》的強化版本，解釋《尼爾：自動人形》中的世界是如何形成。遊戲設定在距今千餘年後的地球，當時的人類歷經重大浩劫導致文明衰退回中古世紀的程度。玩家將扮演一位住在邊境村莊的善良少年「尼爾」，為了拯救罹患不治之症「黑文病」的妹妹「悠娜」踏上旅程。今集邀請前遊戲雜誌編輯褔田以及YouTuber梅非，分享《尼爾》系列背後的絕望真相。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！