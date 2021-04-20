曾國祥執導、周冬雨、易烊千璽主演電影《少年的你》，去年橫掃多個頒獎禮，在香港電影金像獎中贏得8個獎項，成為最大贏家。上月公佈第93屆奧斯卡金像獎典禮中，《少年的你》亦榜上有名，殺入最佳國際影片最後五強，風頭一時無兩。不過電影由開拍到上映，一直是非不絕，先是被指抄襲，電影在中國上映前三日，又在毫無先兆下被抽起，可謂一波三折。
原著被指抄襲日本小說
《少年的你》在去年香港電影金像獎連奪最佳電影、最佳導演、最佳女演員等多個大獎。但有人批評《少年的你》的原著、大陸作家玖月晞小說《少年的你，如此美麗》，涉嫌抄襲日本小說家東野圭吾的《白夜行》及《嫌疑犯X的獻身》，而且抄得頗為露骨。有指《少年的你》中周冬雨、易烊千璽的角色設定是照搬《白夜行》女主角同樣被欺凌，男主角一樣與母親關係疏離；甚至片中一開始提到「共生關係」亦跟《白夜行》兩位主角一模一樣。事後曾國祥已多次解釋拍攝前後，都沒看過《白夜行》及《嫌疑犯X》兩本書。
兩地票房相差1,500倍
《少年的你》故事以校園欺凌為題材，由於在大陸被視為禁忌，所以電影在宣傳上都保持低調。2019年原定要出戰柏林影展，但為配合大陸加強對影視作品規管，而被迫退出。同年6月臨近大陸公映前3日，官方忽然宣佈撤檔，外界估計與題材涉及校園暴力等敏感內容有關。同年10月終獲放行，但《少年的你》片尾卻見到加了一段20多秒的補白，講述大陸政府一直致力防止中小學生欺凌及暴力，提及有關指導及法例，易烊千璽更作出呼籲，明眼人都知道這是為電影的敏感題材「漂白」。
除了電影本身多是非，電影以外亦相當惹火，事緣《少年的你》製片人在微博上「讚好」一條唱衰偶像藝人鹿晗的帖文，因此受到鹿晗及其fans攻擊，成為微博熱門搜尋之一，最終製片人要道歉。而網上一直流傳曾國祥原本屬意另一位小生擔任男主角，因對方不肯剃頭演出而作罷，有指該名小生正是鹿晗。
另外，港人質疑本片是否真能夠代表香港出賽奧斯卡。事實上《少》片在大陸票房不俗，票房達15.55億人民幣（約18.52億港元），反之在香港兩度上映86日，合共票房僅118.9萬，成績只屬一般，中港兩地票房更相差達1,500倍。
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