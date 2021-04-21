38歲蔣雅文（Mandy）於2014年嫁給台灣老公朱經維，今日Mandy突然在社交網公告離婚，消息令人震驚。Mandy貼一張婚紗背影獨照，以「前夫」交代兩人結束7年夫妻關係，她的社交網更刪走了前夫的所有相片。

Mandy寫道：「去年決定把心地台北店收了，先去燙了一頭鬈髮，再獨自到台中拍攝了婚紗照，不為別的，只想為這個身份留個紀念，其後訂了回花蓮的車票，也開始了新的生活，這段時間經歷了搬家、回港辦攝影展、報考解說員志工、攝影集出版，現正忙着上課考試寫作業，如果能成功考上保育解說員資格，這個夏天將會在大海上渡過。」

至於為甚麼選擇現在才公開離婚消息，她寫道：「的確是花了點心力整頓自己，歸零後需要時間重新找到定位，現在的我希望能活得更坦然自若，迴避了許久的話題，也是時候親自作個總結，但沒太多需要交代的，現階段的日子過得很踏實快樂。」

至於兩人的愛犬，Mandy透露：「如果是擔心豆花的朋友，雖然大家能見面的機會少了，但牠依舊被主人疼愛着，至於跟前夫的關係，我們沒有過多灑狗血的劇情，感恩能互相尊重選擇的權利，就互相給予祝福，祝福我們都能遇到對的人。」

Mandy是前英皇歌手，曾與Yumiko和Maggie組成3T，2007年獨立發展，翌年宣佈向英皇娛樂請假半年，到台灣學習設計，其後更做埋台灣新抱，落地生根，數年前接雙親到台灣居住。移居台灣多年的Mandy，去年離開台北搬到花蓮，因為打理花蓮甜品店的父母身體出現毛病，當時有網民好奇留言問：「這樣跟先生分開地方工作是一起協議的嗎？會有憂慮嗎？」Mandy回覆：「該怎麼說呢，嗯…留下來或是你跟我走？我們都曾經以為自己能改變對方，但真實人生不像偶像劇嘛，做回自己才是對大家最好的選擇，先懂得愛自己，才會變得更『可』愛呀！」想不到最後兩人還是離婚收場。

身在台灣的杜汶澤對於Mandy離婚，他以短訊回覆：「婚姻是一件外人無法了解的事情，更沒有成功和失敗可言。只希望和我共事過的人，人生都能夠順利。」早前Mandy曾為阿澤喱騷節目《尋找他媽的故事》擔任嘉賓，介紹花蓮。

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