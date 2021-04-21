組合ERROR成員193（郭嘉駿）因被指「講真話」而獲網民封做「三哥」和「三爺」，在這個星期中，人氣不但撼低ERROR隊員，就連以偶像掛帥的MIRROR 12位成員，193的氣勢亦可謂過之而無不及。至於IG的followers，更是錄得驚人增長，在本月12日，其IG只有8.9萬followers，但當他發表寸大台霸氣言論後，followers激增約2萬，其後193的IG人數每日都有接近1萬增長，直迫人氣王姜濤，到今日（21日）晚上10時半，193的IG followers終於和姜濤打成平手，同獲20萬fans追蹤，以走勢來看，相信短時間內有望超越姜濤的fans人數。

自稱是ERROR的姜濤

對於短短一星期追平姜濤，193今晚回應《蘋果》說：「其實冇話追唔追姜濤嘅，大家啲followers都有啲分別，姜濤嘅followers都會follow我囉，咁希望我嘅followers都會follow埋姜濤，咁就我好，姜濤好；姜濤好，我又好；咁就ERROR好，MIRROR又好；MIRROR又好，ERROR又好。同埋我成日都自稱係ERROR嘅姜濤，希望姜B會自稱為MIRROR嘅193囉。」

以騎呢、搞笑形象突圍而出的193，竟然在短短一星期內就能與姜濤「平起平坐」，成為MIRROR和ERROR中的「,新人氣王」，全因其率直個性，其寸大台金句有「收視點得嗰幾百部電視機，我哋不嬲都唔介意」、「佢哋係畀老嘢睇嘛」，又寸J2節目係「冇記錯係咪40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個」，之後他回應大台自組「千禧五虎」時，又再衝口而出話「而家仲用五虎呢啲字咁娘㗎咩？」回應抵死又啜核，深得網民愛戴，紛紛封他為「娛樂圈清泉」，而其IG的followers亦因此而受惠。

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