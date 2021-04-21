由「香港紀錄片工作者」拍攝的紀錄片《理大圍城》，在香港已無一席放映之地。反而在外地受到重視，去年贏得荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片電影節 （IDFA）最佳剪接獎。在剛開幕的第22屆全州國際影展中，《理大》會首次在韓國放映，而在下星期五開幕的第12屆台灣國際紀錄片影展，成為開幕電影。同場還有《佔領立法會》，兩片共六場的預售門票已經爆滿。

今屆台灣國際紀錄片展特別設有「敬！香港／CHINA獨立紀錄片」單元，安排放映13部中港紀錄片，除《理大》外，還包括李哲昕執導的《迷航》及《佔領》，兩部香港未必有機會放映的電影。部份場次設有映後座談會，讓觀眾討論。《理大》、《佔領》兩片發行機構負責人崔允信，今日以短訊回覆《蘋果》表示：「因為過往一年放映呢套戲，可能戲外嘅話題大家更加關注。今次可以喺台灣有代表性嘅紀錄片展裏面放映《佔領立法會》同《理大圍城》係一個好機會，喺一個華語地方，令套戲作為藝術作品，得到一個公平對待，可以引發多啲討論、評論，咁就好嘞。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！