昨晚四個本地YouTube頻道舉行聯合直播，除了播出他們各自邀請對方頻道演員所拍成的短片外，四個頻道亦聚集一同開Live，本來四台合體一事令網民甚為期待，不過由於昨晚的直播內容沉悶，加上直播時不少演員都是各自低頭玩電話，未有理會主持的發問，故有不少網民留言直指大失所望。雖然四台的直播被指是鬧劇，但當中就意外爆出「試當真」的Locker（林家熙）疑似將女神Jeannie（kayan9896）私有化。

四台昨晚在播片前，聚於一起輪流開直播，當輪到試當真直播時，主持游學修問熊仔頭為何不找他演出其短片？熊仔頭笑指自己太忙，有很多演員都是臨時記起要找對方：「我噚晚先搵阿慈（指倪安慈）拍完。其實我都要同Locker講，我噚晚４點幾搵kayan9896，跟住我send咗段WhatsApp話『唔好意思呀，我唔記得咗搵你呀，可唔可以搵你拍呀？』」在旁的游學修聞言，即問熊仔頭是想找kayan9896還是Locker演出，熊仔頭即扮作說漏嘴：「係喎，點解會一齊講，講錯嘢。」隨後他追問游學修，kayan9896是否試當真的演員？游學修故弄玄虛的說：「睇你點睇啦，因為有啲關係咁囉。」熊仔頭亦接力狙擊Locker，指Locker曾在試當真的影片內表示鍾意kayan9896：「我以為係做戲嚟，點知用真嘢！」被爆將kayan9896私有化的Locker，即躲在演員的背後未有回應此事，為免氣氛尷尬，陳苡臻（Jessica）即代為解圍說：「即係你話Locker係唔鍾意我？因為佢前一句係『我唔鍾意Jessica』嘛！」

另外，對於有網民指不少演員在直播時只顧低頭玩電話，有不尊重網民之嫌，對此熊仔頭頻道的演員Santis即在IG發出道歉文：「開live方面，大部份時間望住電話睇留言，甚至分心。檢討咗一整晚，明白到係觀眾眼中，會感到不被尊重，畀咗人一種唔重視嘅感覺。身為幕前，忽略咗面對鏡頭、面對觀眾，係我疏忽，畀多一次機會我，我會成長，會習慣。」對於令觀眾感到失望，Santis直言非常抱歉，並表示往後會注意和顧及各方面，希望觀眾能再給予她機會。

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